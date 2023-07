Migliori film dell’estate 2023 da vedere al cinema

Con l’arrivo dell’estate, come da tradizione, le sale tornano a riempirsi per la gioia di tutti i cinefili e per gli operatori del settore, che in questa stagione 2023 stanno ancora rimettendo insieme i cocci degli ultimi tre terribili anni legati all’emergenza Covid e in parallelo lottando con la concorrenza sempre più agguerrita delle piattaforme di streaming. Quali sono, dunque, i film nelle sale in questo periodo? Ce ne sono davvero per tutti i gusti, compreso almeno un film che già sta facendo benissimo al botteghino.

Barbie

Non potevamo non iniziare con ‘Barbie’, il film diretto da Greta Gerwig di cui letteralmente chiunque sta parlando. Nel caso ve lo steste chiedendo no, non è un film per bambini, ma non nel senso che potreste intendere voi. Con la sua nuova opera, la regista ha deciso di raccontare la celeberrima bambola punto di riferimento di milioni di bambine e donne nel mondo con un twist diverso dal solito, quello femminista. La protagonista Barbie (Margot Robbie) vive a Barbieland, un mondo ideale dove vige il matriarcato e dove tutte le Barbie possono essere quello che vogliono: avvocate, presidentesse, vigilesse del fuoco, sirene, e chi più ne ha più ne metta. I Ken, al contrario, possono solo essere Ken, quindi una sorta di ideale stereotipo maschile piuttosto macchiettistico. Barbie ha però l’occasione di viaggiare nel mondo attuale, dove si scontra contro una realtà ben diversa da quella che si era immaginata, quella dominata dal patriarcato. In un mondo dove sono gli uomini a comandare, la bambola si troverà presto ferita e delusa, nonostante si tratterà per lei di una straordinaria occasione per comprendere meglio sé stessa, il suo valore e quello di tutte le altre Barbie/donne come lei. Il film, che vanta nel cast Ryan Gosling in odore di Oscar e America Ferreira protagonista di un monologo da applausi, è già record di incassi al botteghino e sta facendo parlare tantissimo di sé perché, secondo i detrattori, sarebbe in qualche modo un film misandrico. Al di là delle critiche, più o meno giuste che siano, è già diventato senza ombra di dubbio il progetto cinematografico più ambizioso e chiacchierato della stagione. imperdibile.

Mission Impossible - Dead Reckoning Part 1

Diretto da Christopher McQuarrie, il settimo capitolo della saga di ‘Mission Impossible’ con Tom Cruise nei panni dell’agente dell’IMF Ethan Hunt è un concentrato di emozioni e adrenalina perfetto per chi è alla ricerca di un po’ di sana azione. Nella pellicola l’impavido Ethan Hunt si trova di fronte alla sfida più pericolosa che abbia mai affrontato: lo 007 dovrà infatti recuperare e disinnescare una nuova arma potenzialmente in grado di annientare l’intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma possa cadere nelle mani sbagliate. Ethan, che dovrà tra le altre cose affrontare dei fantasmi del passato, sarà obbligato a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

Indiana Jones 5 - Il quadrante del destino

Il quinto capitolo della saga che racconta le avventure dell’iconico personaggio interpretato da Harrison Ford è ambientato sullo sfondo della folle allo spazio della fine degli anni ’60. “Indy” si trova a disagio per il fatto che la NASA ha arruolato ex scienziati nazisti per vincere la corsa allo spazio. Ecco dunque che lo vedremo in una lotta contro il tempo per recuperare un preziosissimo manufatto, il quadrante del destino, che potrebbe salvare le sorti dell’umanità cambiando per sempre il corso della storia. Ad accompagnarlo in questa nuova pazza missione la fedele figlioccia Helena, interpretata da Phoebe Waller-Bridge.

Hai mai avuto paura?

La pellicola è uno dei pochi prodotti realmente horror di questa stagione, e per di più è una produzione italiana. Al centro delle vicende narrate nel film (diretto da Ambra Principato e con protagonisti Justin Korovkin e Lorenzo Ferrante) c’è un piccolo borgo italiano che nel 1813 scosso da inspiegabili episodi violenti che sembrano accadere ad ogni plenilunio: un animale selvatico sta infatti uccidendo il bestiame e i contadini sono disperati. Un film agghiacciante (nel senso più positivo del termine, beninteso) dove ai mostri si sovrappongono fantasmi e ombre del passato che legano le inquietanti vicende degli abitanti del luogo. Da evitare solo se si è particolarmente impressionabili e se non si apprezzano i jump scares.

Noi anni luce

Un’altra pellicola tutta italiana è ‘Noi anni luce’, diretta da Tiziano Russo e con protagonisti Carolin Sala e Rocco Fasano. Nel film conosciamo la storia di Elsa, una ragazza di 17 anni che all’improvviso scopre di avere la leucemia e che le serve subito un trapianto di midollo. L'unico possibile donatore? Qualcuno di cui non conosce neppure il nome e tantomeno sa dove si trovi: suo padre. Un ragazzo conosciuto in ospedale, Edoardo, la accompagnerà in questo difficile viaggio. In apparenza i due non hanno nulla in comune, se non la stessa malattia. Lui dice di esserne quasi guarito, ma la verità potrebbe essere un’altra…