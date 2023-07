‘Barbie The Album’: la colonna sonora con superstar internazionali

Con l’uscita del film ‘Barbie’ di Warner Bros. Pictures al cinema, interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, rispettivamente nel ruolo di Barbie e di Ken, venerdì 21 luglio debutta anche la colonna sonora ‘Barbie The Album’.

Brani

Uno dei singoli di punta di ‘Barbie The Album’ è ‘Dance The Night’ di Dua Lipa, che compare anche nella pellicola diretta da Greta Gerwig, sceneggiatrice e produttrice esecutiva, oltre che regista. Ma c’è anche una canzone interpretata da Ryan Gosling, intitolata ‘I’m Just Ken’. Ecco altri titoli: - ‘Pink’, Lizzo - ‘Barbie World’ (con Aqua), Nicki Minaj & Ice Spice - ‘Speed Drive’, Charli XCX - ‘WATITI’ (feat. Aldo Ranks), KAROL G - ‘Journey To The Real World’, Tame Impala - ‘Hey Blondie’, Dominic Fike - ‘Home’, HAIM - ‘What Was I Made For?’, Billie Eilish - ‘Forever & Again’, The Kid LAROI - ‘Silver Platter’, Khalid - ‘Angel’, PinkPantheress - ‘butterflies’, GAYLE - ‘Choose Your Fighter’, Ava Max - ‘Barbie Dreams’ (feat. Kali), FIFTY FIFTY - ‘Man I Am’, Sam Smith

Produzione

‘Barbie The Album’ è il frutto del lavoro collettivo di un talentuoso team di professionisti del settore artistico e musicale che ha curato l’opera nei minimi dettagli. Mark Ronson, noto dj e producer a livello internazionale, ha svolto il ruolo di produttore. A stretto contatto con Ronson ha lavorato la Gerwig, che vanta tre candidature agli Oscar nel suo percorso e che ha apportato una preziosa visione creativa all'album, contribuendo a rendere la colonna sonora unica ed emozionante. Ronson e Gerwig hanno avuto anche il supporto di Kevin Weaver, presidente della West Coast di Atlantic Records, noto per i brani di successo di blockbuster quali ‘The Greatest Showman’, ‘Suicide Squad’ e ‘Furious 7’. Nella produzione e nella supervisione è stato coinvolto anche Brandon Davis, vice presidente e co-responsabile A&R di Atlantic Records.

Iniziativa

In omaggio al film e alle musiche di ‘Barbie’ il quartiere milanese di Porta Nuova, rinomato per essere stato il primo distretto al mondo a ottenere le certificazioni di sostenibilità LEED e WELL for Community, ha dedicato un’iniziativa speciale all'empowerment femminile, simboleggiata dalla bambola per antonomasia, icona internazionale della cultura pop. Fino al 23 luglio, presso Portanuova, si svolgeranno diverse attività che consentiranno alla gente di fare una full immersion nel mondo rosa di Barbie.

Concorso

Sempre nel quartiere di Porta Nuova è stata allestita una ‘Barbie box’, riproduzione in grande della storica scatola della bambola di Mattel. Qui, i visitatori possono farsi fotografare mentre ascoltano i brani della colonna sonora del film. È anche possibile creare video e condividerli su TikTok, utilizzando la coinvolgente canzone ‘Dance The Night’ di Dua Lipa, l’interprete e attrice vincitrice di 3 Premi Grammy. Le 30 migliori foto pubblicate su Instagram saranno scelte da un’apposita giuria tecnica. In palio per i vincitori ci sono premi esclusivi come l'LP ‘Barbie The Album’ in versione vinile, un buono per vedere al cinema la pellicola e ancora una Barbie da collezione con le sembianze dell’attrice Margot Robbie e un look western, interamente rosa, con jeans svasati e cappello texano.