Simone di Temptation Island: terrapiattista, complottista e convinto che i dinosauri non siano estinti. E’ vero o è un bluff?

“Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna. I dinosauri non si sono mai estinti”: boom, il colpaccio è servito. Il colpaccio alla Maria De Filippi, verrebbe da dire. Perché Simone, il fidanzato più discusso - insieme ad Alessio, va detto - di questa edizione di Temptation Island, sembra essere stato scelto appositamente per far infuriare il pubblico.

Sembra. Anzi, lo è. Perché è chiaro che quello di Simone, che del tutto inconsapevole non può essere, è un personaggio che in pochi avrebbero potuto immaginare di trovare davanti alle telecamere di un programma come Temptation Island. Programma che, è noto, mette alla berlina i personaggi che vi partecipano.

“La donna sceglie con chi fare sesso, l’uomo chi sposare”: in effetti qualche goccia di maschilismo distillata mancava. Tutto condensato in una clip di pochi secondi. Maestria, chiamasi maestria. Nel montaggio, senza dubbio, ma anche nella scelta del partecipante. Da sempre, infatti, i casting sono il punto forte delle produzioni targate Maria De Filippi.

Ed è proprio la scelta dei partecipanti uno dei must di Temptation Island. Non è certamente un caso, quindi, che proprio un personaggio terrapiattista, negazionista, maschilista e complottista come Simone abbia fatto ingresso nel reality show condotto da Filippo Bisciglia ma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. La domanda che attanaglia tutti i telespettatori è sempre la stessa: i protagonisti di Temptation Island recitano o sono davvero così? Impossibile pensare che nel 2025, con tutti i social e le furberie che conseguono dal loro utilizzo, qualcuno possa scegliere di mettersi davvero alla berlina davanti a milioni di persone.

Più probabile, quindi, che vengano esagerate alcune caratteristiche già presenti. Mi spiego: è difficile che un uomo che non crede che la Terra sia piatta possa sostenere il contrario in tv. Probabile, invece, che il personaggio venga enfatizzato. Almeno, questo è quello che si spera. Perché in ogni caso, è bene ricordarlo, quelli che vediamo sono in ogni caso personaggi. Le persone non si conoscono attraverso uno schermo televisivo, di un pc o di uno smartphone.