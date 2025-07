Larry David e Obama, gli Usa tutti da ridere

La storia degli Usa tutta da ridere: Barack Obama e Larry David la racconteranno in sei puntate di sketch comici per HBO. Lo ha reso noto la rete Usa annunciando che il 44° presidente degli Stati Uniti e il comico di Curb Your Enthusiasm hanno accettato di collaborare a una nuova serie destinata ad andare in onda nel 2026, in occasione del 250° anniversario della indipendenza americana. "Il Presidente e Mrs. Obama volevano onorare il 250° anniversario dell’America e celebrare la storia unica della nostra nazione in questa occasione speciale... Poi però ha chiamato Larry David", si legge nel comunicato di Hbo secondo cui la nuova serie, ancora senza titolo e composta da episodi di mezz’ora, sarà prodotta da Higher Ground, la casa di produzione fondata dagli Obama dopo la fine del mandato presidenziale di Barack nel 2017.

Larry David, che ha 78 anni e che ha co-creato la popolarissima sitcom Seinfeld dal 1989 al 1998, scriverà gli sketch con il suo collaboratore di Curb Your Enthusiasm, Jeff Schaffer. Nella serie, secondo Hbo reciteranno ex membri del cast di Curb e altri ospiti "di rilievo".

Quanto all’ex presidente, tornato in prima fila nel circuito dei fundraising politico: "Mi sono seduto al tavolo con alcuni dei leader più difficili del mondo – ha detto – e ho affrontato alcuni dei problemi più irrisolvibili. Niente mi aveva preparato a lavorare con Larry David". Per la prima volta dopo la batosta elettorale subita dal partito democratico nel 2024, Obama è l’ospite d’onore di un evento raccogli-fondi in New Jersey in vista delle elezioni di novembre per il posto di governatore che a loro volta sono considerate una cartina al tornasole in vista del voto di Midterm nel 2026.