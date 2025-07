Kate Middleton incanta Wimbledon: il sorriso che scaccia le ombre

Londra, 12 luglio 2025 – Non poteva mancare lei, la madrina dell’All England Club, alla finale femminile di Wimbledon. Kate Middleton ha catturato l’attenzione dei fotografi e del pubblico al suo ingresso nel royal box del campo centrale per il match tra Iga Swiatek e Amanda Anisimova.

In un completo color crema, con top a collo alto e cintura sopra una gonna morbida, la principessa del Galles ha sfoggiato una spilla-fiocco con i colori del torneo londinese, verde e viola.

Scortata dalla presidente dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club Debbie Jevans, Kate si è accomodata nel mezzo del palco riservato ai reali e ai loro ospiti, fra gli applausi degli spettatori. Vicino a lei Lady Helen Taylor, figlia del Duca e della Duchessa di Kent, e l’ex star del tennis Billie Jean King.

Kate Middleton arriva al campo centrale di Wimbledon (Epa via Ansa)

La moglie dell’erede al trono, il principe Williams, ha regalato sorrisi a tutti, mostrandosi in gran forma: un’apparizione che smentisce, se mai ce ne fosse stato bisogno, i rumor di una rinnovata preoccupazione per la sua salute, affiorati nei giorni del Royal Ascot. L’assenza della futura regina a uno degli eventi più attesi nell’agenda della Corona, era bastata a smuovere illazioni sulle sue condizioni di salute.

Middleton è tornata a suoi impegni pubblici dopo un lungo periodo lontano dalle scene, durante le quali si è sottoposta alle cure contro il cancro. La diagnosi era arrivata nel gennaio del 2024, poi l’intervento all’addome e il ciclo di chemioterapia.

La principessa Kate premia Iga Swiatek, campionessa di Wimbledon (Epa via Ansa)

Kate ne ha parlato anche di recente: lo ha fatto durante una visita all'ospedale di Colchester, nell'Essex, dove ha raccontato ai pazienti quanto sia stata dura anche la fase post-trattamento. Il suo sorriso a Wimbleon lascia pensare che possa lasciarsi tutto alle spalle.

La partita, finita 6-0 6-0 per Swiatek, non ha storia. Ma Kate sembra comunque appassionarsi. E’ lei a premiare la tennista polacca, non prima di aver riservato una parola di conforto a Anisimova, scoppiata in lacrime a fine match.