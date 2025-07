Enea e Didone secondo Blanca Li: "La mitologia apre all’infinito"

Dopo Le Bal de Paris, visita virtuale haute couture – sponsor Chanel – della Ville Lumière dal can can al bateu mouche, che ha fatto furore a Spoleto festival 2022, Blanca Li ci torna, al Teatro romano (ieri e oggi) con un’opera barocca a modo suo, Didon et Énée di Purcell. L’infelice amore e il suicidio di Didone, regina di Cartagine, per Enea, che deve abbandonarla per fondare Roma, è tra le storie più tragicamente famose di sempre. Blanca, andalusa bruna, silhouette scolpita, occhi verdi magnetici, adottata dalla Francia, avida di talenti (è Accademica delle Beaux Arts), vibra di glamour e di sofisticazione, ma con un tocco creativo anti-snob che seduce chiunque. Li è il cognome del marito Etienne, complice d’impresa prezioso.

La guizzante Blanca, ex ginnasta, è stata tra le prime a sposare l’hip hop, conosciuto nel Bronx quando studiava a New York, mixato con la danza contemporanea ed etnica – basta pensare al suo Nana et Lila di felice esordio con musica flamenca e del Magreb. Come neo presidente della Villette parigina, si è assunta ora il compito di coinvolgere il pubblico di ogni età con ogni arte, quelle digitali comprese, promuovendo una cultura del corpo urbana a tutto campo. Videomaker e regista di cinema lei stessa (Le défi, su un amore transgenerazionale), ha coreografato i videoclip dei Daft Punk e dei Coldplay, di Beyoncé, di Paul McCartney e di Kanye West, e l’irresistibile crew di Los amantes pasajeros dell’amico Pedro Almodóvar. Ha lavorato per sfilate e stilisti come Jean-Paul Gaultier, Hermès e Louboutin – che firma le stiletto dalla suola rossa – usando persino il nuoto sincronizzato.

Le grandi compagnie di balletto l’hanno chiamata per new entry sorprendenti; l’Opéra de Paris le ha commissionato nel 1999 Les Indes galantes di Rameau e poi una nuova sensuale Shéhérazade con i costumi opulenti di Christina lacroix; è stata direttrice del ballo alla Komische Oper Berlin dove ha creato Le Songe du Minotaure; al Met di New York ha coreografato un Don Giovanni prodotto da Marthe Keller. Suoi il musical Bagdad Café, l’operina Corazón loco, e anche Quel cirque!, senza dimenticare l’advertising (Perrier, Gap, H&M). Ha sperimentato i mega flash mob – memorabile quello enorme al Grand Palais con gli ombrelli rosa – i passi a due inediti con le creature artificiali umanoidi NAO di 58 cm in Robot, oltre al body mapping e agli automi con materiali di riciclo; la street dance con lei è entrata in teatro per Macadam, Electro Kif e pure un classico, il Casse-Noisette, in chiave hip hop.

Il progetto di tradurre in danza Didon et Énée è nato dall’invito di William Christie a ideare una coreografia multistilistica per dieci performer, i doppi dei cantanti, nell’opera al Liceu di Barcelona nel 2023; dopo di che Blanca ne ha fatto un balletto sulla registrazione musicale appunto di Les Arts Florissants, raccontando che "a partire da improvvisazioni collettive, si attraversano tutte le emozioni, nella loro risonanza contemporanea, disperazione, tristezza, amore, tradimento, orgoglio, paura, ciò che i personaggi provano in ogni momento, ispirandosi pure ai balli latini, come la salsa". In uno spazio nero, sul pavimento che luccica di acqua scura e riflette i movimenti di chi danza, si inanellano tanti quadri di bellezza plastica, "incarnando" gli strumenti, solisti o all’unisono, come nell’ouverture. "La mitologia antica – spiega Blanca – è piena di storie di mare; volevo rendere l’idea del viaggio, e la sensazione di infinito".