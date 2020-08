Il videogame 'Resident Evil' ha nutrito una fortunata serie di sei film, capitanati dal regista e sceneggiatore Paul W. S. Anderson e dall'attrice Milla Jovovich. Ora il survival horror con gli zombi e i mostri fornirà linfa vitale a una nuova serie TV, commissionata da Netflix a un veterano di 'Supernatural': Andrew Dabb. La prima stagione sarà composta da otto episodi di un'ora l'uno e i primi due saranno diretti da Bronwen Hughes ('Breaking Bad', 'Tredici', 'The Walking Dead', 'The Journey Is the Destination').

Resident Evil, la serie TV

La serie TV non sarà un reboot: per quello c'è già un progetto cinematografico in lavorazione dal 2017. La trama si svilupperà invece seguendo due differenti linee temporali. Nella prima troviamo le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker, che si trasferiscono a Raccoon City insieme al padre e che poco a poco si rendono conto che la città è più di quello che sembra e papà potrebbe nascondere segreti capaci di distruggere il mondo. La seconda linea temporale è ambientata una decina di anni più tardi, quando la Terra è già stata devastata da un virus mortale, sono rimasti in vita meno di quindici milioni di individui e le altre creature "viventi" sono mostri. Ritroviamo Jade che tenta di sopravvivere in questo mondo post apocalittico, perseguitata dal passato e da ciò che è accaduto a suo padre e sua sorella.

Ancora manca una data di inizio delle riprese e non è escluso che la pandemia da Coronavirus influenzerà la scelta di quando cominciare. Già ora, però, possiamo farci un'idea di quello che ci attende. Secondo quanto dichiarato da Andrew Dabb, la serie TV vedrà in azione "alcuni vecchi amici e metterà in scena alcune cose (sanguinose e folli) che non sono mai state viste prima": dichiarazione rivolta soprattutto ai vecchi fan della saga cinematografica e che intende rimarcare una certa continuità con i film, nonostante la trama voglia legittimamente raccontare una storia diversa. A ulteriore garanzia di continuità, segnaliamo che la casa di produzione della serie TV è la tedesca Constantin Film, che ha prodotto il franchise cinematografico e sta lavorando al suo reboot.

