Roma, 26 agosto 2020 - Netflix ha pubblicato il trailer del film 'Enola Holmes', che promette di essere una delle nuove uscite più interessanti del mese di settembre (arriva in streaming il 23). Abbiamo infatti una storia curiosa, che ruota attorno alla sorella di Sherlock Holmes, un regista con i numeri giusti, uno sceneggiatore che non è da meno e un cast di tutto rispetto: in primis la star di 'Stranger Things' Millie Bobby Brown, affiancata da Henry Cavill (il Superman dell'universo cinematografico DC, ma anche il protagonista della serie TV 'The Witcher') e poi Sam Claflin ('Io prima di te', 'Biancaneve e il cacciatore') e Helena Bonham Carter ('Fight Club', 'Il discorso del re', 'Sweeney Todd').

Enola Holmes, il film

Per anni e anni il mondo di Sherlock Holmes è stato quasi solo al maschile: lo scrittore Arthur Conan Doyle ha infatti scritto soprattutto di investigatori, dottori, fratelli, arcinemici, ispettori di polizia e solo raramente di donne (su tutte Mrs. Hudson e Irene Adler). A colmare la mancanza ci ha pensato la scrittrice statunitense Nancy Springer, che a partire dal 2006 ha realizzato una serie di romanzi con protagonista la sorellina di Sherlock, di vent'anni più giovane ma dalla mente altrettanto brillante. Il film 'Enola Holmes' nasce come adattamento del primo libro della saga e chiaramente punta a battezzare un'intera serie cinematografica.



Tutto comincia quando la madre di Enola scompare: la figlia e i due figli (Sherlock e Mycroft) si convincono che lo abbia fatto volontariamente, ma non hanno idea del perché e di dove sia andata. È Enola a scoprire una serie di indizi lasciati indietro da mamma: inizia così a seguirli e contemporaneamente a eludere il desiderio di Mycroft di farla diventare una signorina perbene, abbandonando le velleità femministe nutrite invece dalla madre.



La sceneggiatura di 'Enola Holmes' è stata scritta da Jack Thorne, autore fra le altre cose delle miniserie 'This Is England' e delle serie TV 'His Dark Materials' e 'The Eddy'. La regia è stata invece curata da Harry Bradbeer, che ha diretto tutti gli episodi di 'Fleabag' ad accezione del pilota e ha in curriculum pure un paio di episodi della prima stagione di 'Killng Eve'.

Il trailer doppiato in italiano





