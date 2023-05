Ponte del 2 giugno, dove andare? Le mete più frequentate

Il turismo italiano è in fermento. I ponti da poco trascorsi – quelli a ridosso del 25 aprile e del 1° maggio – sono andati decisamente bene per gli operatori del settore, che stanno risalendo la china dopo gli anni bui della pandemia. Ora, in vista del ponte del 2 giugno, gli italiani stanno facendo le valigie per partire e godersi un nuovo lungo weekend di 72 ore belle piene, da venerdì 2 giugno a domenica 4 giugno. E magari i più fortunati riusciranno anche a scucire un giorno in più o prima o dopo. Un’occasione imperdibile.

Boom di prenotazioni online

Di recente Booking.com, portale specializzato nel settore delle prenotazioni online, ha diffuso alcuni dati relativamente alle città più ricercate e ambite per il ponte del 2 giugno. Si tratta di realtà famose in tutto il mondo per la loro bellezza, la loro cultura, la loro arte. Due o tre giorni sicuramente non bastano, ma possono essere l’ideale per “staccare” dalla solita routine e per fare un’immersione, breve, ma intensa, nello straordinario patrimonio che tutto il mondo ci invidia.

Napoli in testa

Tra il successo di serie Tv come ‘Mare Fuori’ e lo scudetto calcistico della squadra cittadina bianconera, Napoli è in testa alle mete in cui si sono registrate finora più prenotazioni effettuate online tramite Booking. Se si ha poco tempo a disposizione, il suggerimento è quello di partire da piazza del Plebiscito, uno dei simboli della città del Vesuvio. Qui si trova, tra l’altro, il Palazzo Reale, per più di trecento anni il fulcro del potere del Sud Italia, oggi prestigiosa sede museale e di altri istituti quali il Teatro San Carlo e la Biblioteca Nazionale. Si può pensare di visitare anche almeno uno dei sette castelli partenopei, come il Maschio Angioino, il Castel dell’Ovo, Nisida.

Rimini

È una delle località di punta della movida della Riviera Adriatica. Ma Rimini è anche molto di più. Il suo centro storico, infatti, è una sorta di museo all’aperto grazie a più di duemila anni di storia. Ci sono reperti romani, di età medioevale, del Rinascimento. Quella riminese è una delle biblioteche più antiche e belle del mondo. Ma c’è anche spazio per tanta contemporaneità. Basti pensare al Fulgor, il cinema di un film come ‘Amarcord’ di Federico Fellini e parte del nuovo museo dedicato al celebre cineasta.

Roma

Antico e moderno coesistono nella Città Eterna, una delle più amate al mondo. La “grande bellezza” che la contraddistingue – per citare l’omonimo titolo della pellicola di Paolo Sorrentino – richiede sicuramente più tempo di 2 o 3 giorni per essere conosciuta e ammirata in tutte le sue sfaccettature, ma anche un weekend lungo come il ponte del 2 giugno può essere utile per scoprire alcune delle sue meraviglie: Piazza di Spagna, la terrazza di Trinità dei Monti, Via Montenapoleone, la Fontana di Trevi, Piazza Navona, Piazza del Bernini, il Colosseo, Piazza del Popolo, Palazzo del Quirinale. Una giornata, naturalmente, andrebbe dedicata a San Pietro e ai Musei Vaticani.

Verona

La perla scaligera fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco grazie alle sue architetture e alla struttura urbana, evolutasi nel corso di duemila anni integrando elementi di diversi periodi che si sono succeduti, ma che, ancora oggi, forniscono un chiaro esempio di città fortificata europea. Icone di Verona sono la sua Arena, anfiteatro romano nel cuore del centro storico, la centrale e antica Piazza delle Erbe, sopra il Foro Romano, e la Casa di Giulietta, uno dei più celebri luoghi dedicati agli innamorati di tutto il mondo.

Firenze

Santa Maria del Fiore, Santa Maria Novella, gli Uffizi, il Battistero, il Bargello, la Galleria degli Uffizi e la Galleria dell'Accademia. Ma anche Santa Croce, la Biblioteca Medicea Laurenziana, Palazzo Pitti. Passando in rassegna alcuni dei gioielli del capoluogo toscano, risulta evidente come la città di Dante ospiti numerosi tesori artistici e culturali più importanti a livello globale. Non sono da meno le bellezze a cielo aperto: Ponte Vecchio, il giardino di Boboli, piazzale Michelangelo e la chiesa di San Miniato al Monte, per un panorama mozzafiato.