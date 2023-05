Week end in montagna? 10 luoghi imperdibili

La montagna è bella in qualunque stagione: se in inverno si può godere delle vette innevate e degli impianti sciistici, in estate si possono programmare escursioni indimenticabili, trovandovi rifugio e allontanandosi dall’afa delle grandi città. Quali sono le mete più ambite in Italia per un week end in montagna? Ecco una selezione, tra le tante, e per tutti i gusti: famiglie, singoli, esperti o neofiti, sentieri per escursioni dai più difficili ai più semplici.

Ponte di Legno

Località sciistica e alpina accessibile tutto l’anno, Ponte di Legno si trova in Lombardia, precisamente in provincia di Brescia. Si tratta probabilmente di una delle località montane più rinomate dell’intera regione, uno dei luoghi preferiti da lombardi e non. Il Ghiacciaio Presena permette agli sciatori di usufruire degli impianti dall’autunno alla primavera, utilizzando una delle 4 ski area della zona: Ponte di Legno, Passo Tonale, Ghiacciaio Presena e Temù. Piccolo e caratteristico il borgo di Ponte di Legno, incastonato nel cuore del parco dell’Adamello. Oltre le lunghe passeggiate all’aperto è possibile approfittare di numerosi sentieri di trekking, sia per escursionisti che per amanti della bici.

Cortina d’Ampezzo

Iconica destinazione veneta, Cortina è a tutti gli effetti considerata la regina delle Dolomiti. Oltre che essere rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi, Cortina sorprende anche per la gastronomia e la movida del luogo. Adagiata sulla valle d’Ampezzo, una conca circondata da cime che superano i 3000 metri, Cortina d’Ampezzo attira migliaia di turisti da ogni parte del mondo. Le montagne più maestose della valle sono sicuramente le Tofane, tre vette che superano i 3000 m di altitudine. Si tratta di Tofana di Mezzo, con i suoi 3244; di Tofana di Dentro, con i suoi 3238 m; Tofana di Rozes, con i suoi 3225 m. Durante un soggiorno a Cortina non può certamente mancare la visita alla sua cima più alta, raggiungibile con la funivia in partenza dal centro, nota come “Freccia del Cielo”. Nei dintorni sono sicuramente da non perdere il lago di Serapis e le cascate di Fanes, considerate le più belle delle Dolomiti. I preparativi per le Olimpiadi invernali del 2026 la rendono ancora più speciale e iconica.

Valbruna

Spostandosi in Friuli Venezia Giulia si raggiunge un piccolo borgo che regala promesse di tranquillità e relax: stiamo parlando di Valbruna, in provincia di Udine. A pochi chilometri dai confini dell’Austria e della Slovenia, la località è probabilmente la destinazione perfetta per allontanarsi da mete eccessivamente turistiche. Per gli amanti della montagna, il luogo è l’ideale per le escursioni nelle vicine catene montuose del Montasio e dello Jon Fuart. Nel Parco Statale Animalborghetto si può partecipare a un percorso di trekking a Malborghetto, adatto anche ai più piccoli che rimarranno incantati dagli animali del bosco e dalle specie protette che dominano l’habitat naturale di questo posto incantevole.

Etna

L’Etna, il vulcano più grande d’Europa e tra i più attivi al mondo, offre un weekend giusto per gli amanti sia del mare che della montagna. Una vacanza “mari e monti”. Questo territorio offre tutte le sfumature della natura. Il vulcano siciliano, dichiarato nel 2013 patrimonio mondiale UNESCO, offre percorsi ed escursioni guidate, sia a piedi che con mezzi speciali. Un’esperienza suggestiva da vivere sia di giorno che di notte. Considerata “mamma Etna” da molti siciliani, il vulcano fa di certo parlare di sé per le numerose eruzioni che ne hanno nel tempo stravolto il paesaggio, rendendolo peculiare e inconfondibile. E chissà, probabilmente in uno di quei week end si potrà assistere ad uno dei tanti giochi di fuoco del vulcano, magari durante un’escursione organizzata lungo i suoi crateri. I più visitati sono sicuramente i crateri Silvestri, formatisi con l’eruzione del 1892. Da qui si possono ammirare panorami difficili da dimenticare: i toni neri, rossastri e azzurri che contraddistinguono l’Etna sono uno degli spettacoli di colori più meravigliosi di sempre. A pochi chilometri ci sono borghi antichi e spiagge da sogno.

Courmayeur

Una delle località montane più famose della Valle d’Aosta, Courmayeur sorge ai piedi del famoso Monte Bianco. Se si vuole godere di una vista incredibile sulle vette del Monte Cervino e del Monte Rosa, non si può che affidarsi alla funivia SkyWay Monte Bianco. Oltre che ammirare la vetta più grande d’Europa, la zona di Courmayeur offre tantissimi scorci meravigliosi. Basta pensare alla Val Vény, che attende i visitatori con la morena del Ghiacciaio del Miage, i laghetti glaciali e il Col de la Seigne. Un evento imperdibile è sicuramente in agosto, ideale per tutti coloro che abbiano la passione trail running. In questo periodo, infatti, i runner compiono il giro completo del Monte Bianco, noto anche come “giro dei giganti”. Chiamato in questo modo nel dialetto valdostano, il giro è probabilmente il trail più duro del mondo, con i suoi 330 chilometri di lunghezza e i 24000 metri di dislivello positivo. A quota 3.466 metri si può raggiungere in breve, tramite funivia, la libreria più alta d’Europa, dove rilassarsi tra un buon libro e una cioccolata calda. Oppure rilassarsi tra i bagni caldi e ghiacciati alle Terme di Pré Saint Didier, con vasche vista montagna da sogno.

Madonna di Campiglio

Meraviglia del Trentino, Madonna di Campiglio è circondata dal Parco Naturale Adamello Brenta, luogo estremamente noto per dare rifugio a numerosi laghetti alpini, cascate e foreste. A 1550 m di quota, la cittadina sorge nella conca tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta e i ghiacciai della Presanella. Probabilmente, in zona, il giro più famoso è quello dei cinque laghi. Dal centro del borgo si sale con la telecabina, percorrendo un giro ad anello che passa per il lago Ritort, continuando fino ai laghi Labin, Serodoli e al lago Gelato. Se si vuole rimanere a bocca aperta, altro punto d’interesse e simbolo del Trentino è la cascata di Nardis, da cui comincia un sentiero che conduce, tra salti d’acqua e torrenti, lungo il sentiero delle cascate. Numerosi i rifugi alpini dove rilassarsi, sia d’inverno che d’estate. O ammirare i riflessi delle montagne sullo specchio d’acqua trasparente del Lago di Nambino, tappa del giro dei 5 laghi.

Bardonecchia

Tutti avranno sentito parlare, almeno una volta, di Bardonecchia. Situata in val di Susa a poca distanza da Torino, è una delle mete sciistiche più apprezzate d’Italia e l’ideale per trascorrere un week end di relax in Piemonte. In inverno è sicuramente l’ideale per gli amanti dello sci, considerata la presenza dei numerosissimi impianti. Il comprensorio sciistico si estende infatti su quattro diverse montagne, con oltre 100 chilometri di piste e moderne infrastrutture di risalita; d’estate, d’altro canto, sono presenti numerosi percorsi escursionistici che permettono di esplorare le mille mila bellezze della val di Susa. Molto famoso è il Lago Verde, specchio d’acqua dalle sfumature cristalline circondato da boschi secolari. E’ poi d’obbligo una gita al lago di Rochemolles, una splendida meta incorniciata da boschi di conifere e che si affaccia su meravigliose viste panoramiche. Il lago è una vera e propria piscina naturale incastonata tra le cime; sono presenti, inoltre, moltissimi sentieri escursionistici che differiscono tra loro per difficoltà e durata, adatti sia a passeggiate tranquille che impegnative. Non solo sci e snowboard: vale la pena anche farsi un giro in slitta al Bardonecchia Alpine Coaster, emozione in discesa anche per i bambini, tutto l’anno, e osservare i paesaggi che scorrono alla vista.

Ovindoli

Tra il Lazio e il Molise esiste una meta perfetta per gli amanti di sci alpino. Si tratta di Ovindoli, a solo un’ora e mezza di auto da Roma, che incanta i visitatori con le nevi del suo Monte Magnola. Le piste sono servite da impianti moderni e raggiungono tra quota 1500 e 2000 metri, per un totale di 30 km di piste. Da qui si potranno ammirare suggestivi paesaggi e perché no, prendere una lezione in una delle tante scuole di sci disponibili nel comprensorio. Non manca, poi, la possibilità di fare escursioni, ad esempio nella Valle d’Arano, a pochi minuti dal centro del borgo. Località adatta anche per pic-nic in pineta, escursioni a cavallo, cicloturismo. Emozionante il Parco Avventura Ovindoli con 7 percorsi adatti a tutte le età e vivere le emozioni della avventura nella natura.

Pescasseroli

Intorno a questo centro in Abruzzo si trova il suggestivo Parco Nazionale d’Abruzzo, un autentico paradiso per gli appassionati della montagna. Il Parco include 12 comuni, il più grande dei quali è proprio Pescasseroli. Si tratta probabilmente di uno dei più importanti d’Europa, con le sue distese di boschi e di faggi e le rarissime specie di flora e fauna. La vetta più alta è il Corno Grande, la più alta di tutti gli Appennini, al cui fianco si potrà ammirare il Corno Piccolo. Vale la pena di visitare anche la piccola cittadina, con le rovine di un castello risalente al XIII secolo. Imperdibile la Fattoria degli Animali per famiglie al completo, con bambini.

Gole del Raganello

Spostandosi in Calabria, uno dei luoghi più suggestivi ed iconici per gli amanti delle vibrazioni montane sono sicuramente le Gole del Raganello. Si trovano sul Monte Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata verso la costa ionica. Si tratta, in pratica, di canyon in cui è possibile programmare escursioni e visite organizzate. La fauna è molto ricca, dato che nei paesaggi limitrofi si incontrano diverse specie animali: volpe, faina, donnola, tasso, falco pellegrino e corvo imperiale sono soltanto alcuni dei magnifici esemplari che potranno essere avvistati. Qui si possono scegliere varie attività: trekking nel canyon, adrenalinici momenti di rafting, passaggi lungo il Ponte del Diavolo.