"Racconto ai bambini la musica ribelle"

"Ho voluto creare un ponte tra “la musica degli adulti” e il mondo fiabesco dei più piccoli". Così, Mimmi Maselli, deejay e consulente musicale, spiega il motivo per cui ha deciso di creare il primo podcast italiano di fiabe rock per bambini, da cui è tratto il suo libro Le storie fantastiche del signor Rockteller (Giunti). Si tratta di quattordici storie ispirate ai grandi del rock, per far avvicinare i più piccoli alla "musica ribelle", come quella dei Beatles, dei Queen, dei Talking Heads o di Bob Dylan.

Maselli, come nasce questa idea?

"Quando sono diventato papà ho sentito la necessità di raccontare alle mie figlie la musica che mi appassiona di più. Non volevo che per loro fosse un’imposizione, della serie “devi ascoltare la musica di papà perché è la migliore”. Ho cercato quindi di creare, prima con il podcast e poi con il libro, storie originali, che contenessero elementi riconoscibili delle biografie degli artisti e parlassero delle loro canzoni. Le storie fantastiche del signor Rockteller sono quattordici racconti, in cui i più importanti artisti del rock diventano i protagonisti di avventure da me immaginate. Vediamo per esempio i Beatles combattere contro i Perfidi Biechi Blu (mostri dalla pelle cobalto) o i Queen riportare la musica scomparsa nell’Isola di Wight. Ho intrecciato elementi veri delle vite degli artisti con mondi frutto della mia fantasia, per far divertire i bambini e farli affezionare a questi eroi ribelli".

Ha mai letto o fatto ascoltare le storie alle sue figlie?

"Ora sono grandi e sono uscite dal target di riferimento principale, ma qualche anno fa quando uscì il podcast sì. Le hanno accolte con grande curiosità ed entusiasmo e mi hanno dato la forza di andare avanti".

Come mai tra i quattrodici artisti (tra solisti e gruppi) non c’è nemmeno una donna?

"Questa domanda mi viene fatta spesso. Non è stata una scelta. Sono partito ispirandomi a quelli che sono considerati universalmente le leggende del rock, e (ahimè!) è più facile pensare ad artisti maschi. Poi, ispirandomi alle canzoni, cercavo quelle che fossero facilmente condivisibili con i bambini, per farli entrare nel mondo musicale da una porta semplice, come con Yellow Submarine dei Beatles, Bicycle race dei Queen o Crocodile rock di Elton John. Il mondo delle artiste donne è più difficile. Se ci sarà, così come spero, un prossimo volume, lo farò sulle donne nel rock. Il rock è un’attitudine. Penso a Amy Winehouse, Nina Simone, Madonna o Patti Smith".

Qual è la storia del signor Rockteller a cui si sente più legato?

"Son tutte figlie miei queste storie. È difficile scegliere. Sono molto legato a quella su David Bowie, perché è anche una di quelle più amate dai bambini. Un’altra cui sono molto legato è quella degli Stones. Anche perché è ambientata in uno scenario di guerra che purtroppo richiama la contemporaneità. Mi piace che le storie mandino dei messaggi e trattino temi importanti".

Qual è per lei la cosa più importante che la musica è in grado di fare?

"La musica è magica. Ha un potere che le altre forme d’arte hanno meno. La musica può diventare la colonna sonora della nostra vita. Può enfatizzare tutte le nostre emozioni, quelle positive e quelle negative, più difficili da gestire. È qualcosa che ci accompagna in tutte le nostra giornate. Cambia la nostra percezione del presente e modifica i nostri stati mentali e fisici. La musica è un linguaggio universale che supera le barriere e ci connette con le altre persone. Non è possibile pensare una vita senza musica".

Chi è Polly, a cui è dedicato il libro?

"Era mia sorella. È mancata tre anni fa. Lei aveva una grandissima passione per la musica ed è stata la prima supporter dei miei lavori. A lei dedico il libro, “per continuare a danzare sulle nuvole insieme“".