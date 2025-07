Il socialismo partecipativo. L’inganno della meritocrazia

Che fine ha fatto il progetto dell’uguaglianza fra le persone? È ancora attuale? E quali sono le conseguenze, per le democrazie e per la vita concreta delle persone, del permanere, o il rafforzarsi, delle disuguaglianze? Thomas Piketty e Michael Sandel, cioè due fra i maggiori sociologi del nostro tempo, ne hanno discusso in un faccia a faccia alla Paris School of Economics nel maggio 2024 e Feltrinelli pubblica sotto il titolo Uguaglianza, una trascrizione della conferenza. Piketty, autore anni fa del Capitale del XXI secolo (Bompiani), torna sulla visione di una "socialdemocrazia partecipativa" come alternativa all’ideologia neoliberista che ha sfondato anche nei partiti (ex) socialisti, e mentre riconosce che una lenta riduzione complessiva delle disuguaglianze è in corso da qualche secolo, precisa che l’estrazione di risorse umane e materiali dal Sud del mondo è il non detto di questo processo.

Sandel torna sulla sua critica della meritocrazia, che giudica sempre "corrosiva del bene comune". Materiali per riflettere fuori dai luoghi comuni.

Lorenzo Guadagnucci