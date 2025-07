Quando invecchiare diventa una colpa: "Diamo un calcio ai pregiudizi"

Nel saggio Ageismo. Il pregiudizio invisibile che discrimina gli anziani (nella foto), edito da Il Margine, il geriatra Marco Trabucchi affronta con chiarezza e urgenza una delle forme più subdole e diffuse di discriminazione del nostro tempo: quella legata all’età. L’ageismo, termine introdotto alla fine degli anni Sessanta dallo psichiatra Robert Butler, è un pregiudizio silenzioso, radicato nella cultura, nel linguaggio e nelle pratiche quotidiane, che finisce per colpire le persone anziane in modo sistematico. Lo sguardo della società – e spesso anche delle istituzioni – tende a considerare l’età avanzata come un problema, un peso, una fase di declino priva di valore, anziché una stagione della vita ricca di esperienze, risorse e possibilità.

Trabucchi mette in luce come l’ageismo si annidi ovunque: nelle corsie degli ospedali, dove si tende a offrire cure meno aggressive ai pazienti anziani; nelle rappresentazioni mediatiche, che li dipingono come fragili, lenti, disorientati; nelle scelte politiche, che troppo spesso trascurano i bisogni e i diritti di una parte crescente della popolazione. Il punto centrale del libro è la consapevolezza che l’età non può e non deve diventare un criterio per definire il valore di una persona.

L’autore invita a un cambio di paradigma: riconoscere il ruolo attivo e fondamentale degli anziani nella società, promuovere il dialogo tra le generazioni, costruire una cultura dell’età che sia inclusiva, rispettosa e solidale.