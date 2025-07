Pagelle Temptation Island: dove sono i dinosauri di Simone? Marco come Ilary Blasi

Le pagelle della quarta puntata di Temptation Island 2025 andata in onda mercoledì 23 luglio.

Io aspetto da un paio di puntate questa rivelazione. Simone a questo punto ce lo deve dire: se i dinosauri non si sono mai estinti, come sostiene lui, dove vivono adesso? Se citofono al Parco Castello di Legnano o al Parco delle Cornelle li trovo? Nel caso, di chi devo chiedere? Il signor Rex T? Per capire eh, uno non può lanciare la notizia di una scoperta bomba del genere e poi non dar seguito. Adesso ci dia l’indirizzo. Poi vada anche a studiare, che probabilmente non l’ha fatto più di tanto. “Ormai vedo solo del viscidume in lui” commenta la fidanzata Sonia B. vedendo il suo avvicinamento alla single Rebecca. Direi che non c’è altro da aggiungere. Anche perché poi lui bacia la tentatrice. Che schifo. Ma seriamente eh.

I fidanzati sacrificano ad ogni puntata una media di 2-3 bottigliette d’acqua scagliandole ovunque e il sindacato che fa? Nulla. Non le protegge. Non si fa sentire. Sembra quasi il sindacato degli arredi al resort. Lavoratori, unitevi contro questa barbarie.

Marco e Denise al falò di confronto di Temptation Island 2025

Lei si nasconde dietro grandi teorie quando in realtà fa quello che farebbe chiunque di noi: sciogliersi come neve al sole davanti a quel gran fustacchione del tentatore Flavio. Marco, ricordiamolo, nelle passate puntate di Temptation Island aveva reagito bene: lanciando tavoli e arredi vari. E nella puntata di mercoledì 23 luglio si improvvisa Ciro Petrone e corre verso il villaggio delle fidanzate. Venendo imbarazzantemente placcato. E’ talmente in forma da continuare ad ansimare per mezz’ora dopo essere stato bloccato. Amico, a casa tapis roulant eh. Il "Ma non hai capito quello che hai fatto?” di Marco al falò di confronto con Denise non può che ricordare il “Lo sai che mi hai fatto 13 anni fa?” di Ilary Blasi a Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip.

Sarah e Valerio a Temptation Island 2025

Lei racconta al single Salvatore di essere stata contentona che i tizi coi quali prendeva i caffè nei parcheggi si prendevano la briga di controllare il telefono e capire se avrebbe giocato la Lazio e se quindi il di lei fidanzato Valerio fosse impegnato quel determinato giorno. Vabbè, non devo neanche commentare dai. “Menomale che non rinuncio a vedere la Lazio” sottolinea Valerio. E lo dicevano anche i suoi pretendenti.

Antonio viene giustamente sbeffeggiato dalla produzione e dagli autori attraverso un montaggio che dà conto della cialtronaggine del suo personaggio. La single Marta è una di quelle che portano gli stivali alti in spiaggia: solo uno come Antonio poteva sceglierla. Che imbarazzo questi due. "Nell’album Panini può andare anche lei”: Valentina ha capito tutto.

Siamo passati da edizioni in cui ‘Bastardo’ era la colonna sonora immancabile alle ultime tre nelle quali sembra essere vietato anche soltanto nominarla. Ma perché? Avete cambiato consulente musicale? Maria, una prece: rimandacene in onda anche solo un pezzettino. Se proprio proprio non ti piace più, regalaci chessò un ‘Ragazza di periferia’ da qualche parte. Non puoi lasciarci senza Anna Tatangelo, Queen Mary. Non puoi.

La camicia di Filippo Bisciglia nella quarta puntata di Temptation Island 2025

"Solo chi ha il coraggio di mettersi alla prova può arrivare alla verità”. Ok Filippo, ma solo chi ha il coraggio di mettersi quella camicia può condurre Temptation Island. Va detto.