Temptation Island 23 luglio, la goffa corsa di Marco. Il tradimento di Simone: “Limoni di quelli potenti”

Nella puntata di Temptation Island 2025 di mercoledì 23 luglio abbiamo visto una corsa degna dei tempi d’oro, un falò di confronto molto animato e un tradimento.

La prossima puntata di Temptation Island andrà in onda giovedì 24 luglio in Prima serata su Canale 5.

Marco vede la fidanzata Denise uscire in esterna con il tentatore Flavio. "Io sto bene con te, mi sento strana. Il fatto che mi sto divertendo senza di lui mi fa riflettere” dice lei al single. Suscitando ovviamente le ire del fidanzato: “Sei fidanzata, deficiente”. Una situazione tranquilla, va detto. “Se fosse una situazione diversa, anch’io la vivrei in maniera più spensierata” commenta Flavio. Giusto per aggiungere un po’ di pepe al drama.

Il falò di confronto fra Marco e Denise nella quarta puntata di Temptation Island 2025

Marco a un certo punto impazzisce e decide di imitare Ciro Petrone e la sua corsa verso il villaggio delle fidanzate. Ma, non avendo la sua stessa condizione fisica, viene placcato come un cinquantenne che gareggia con due 18enni dopo una grigliata. “Un principe ero, sono una m..da d’uomo adesso” commenta chiedendo il falò di confronto. Al quale la fidanzata si presenta. Dopo una discussione molto accesa, Marco decide di uscire dal programma da solo: “Non riesco a superare quello che hai fatto. Non mi aspettavo che mi paragonassi a un ragazzino. Mi hai ferito troppo, le parole fanno male. ll modo di parlare ce l’avremo, non ce la faccio a uscire con te adesso. Sono innamorato, ma l’amore non basta. Deve essere accompagnato da rispetto e stima”. La fidanzata Denise prima fa di tutto per farlo ricredere – “Ti prego usciamo insieme, parliamo” -, poi afferma: “Non lo voglio neanche forzare”.

S imone si avvicina a una nuova tentatrice, Rebecca. Dopo che la single Eva lo ha di fatto accantonato. La quale, pur di guadagnarsi lo stipendio, elogia persino la mentalità del ragazzo: “E’ come se vedessi il discorso che fai e anche le parole tra parentesi”. “Io prendo sempre quello che voglio” spiega lui alla single. E infatti vanno in bagno insieme: “Sento limoni, ma di quelli potenti” racconta la fidanzata alle compagne di viaggio mentre ascolta il video in questione. E la single Rebecca poi confessa: “Mi ha baciato”. “Lui non è innamorato di me già da un po’, ma sta con me perché gli faccio comodo, sa che sono una brava persona e ho dei valori reali” sottolinea Sonia B. "Sonia è una donna con la “d” maiuscola, non posso perdere una donna così. Lei potrebbe essere la madre dei miei figli, dove la trovo una ragazza così?” confessa lui a Rosario. Dopo aver baciato Rebecca. Sonia B. ovviamente chiede il falò di confronto anticipato. Che vedremo nella puntata di giovedì 24 luglio.

Sarah e Valerio a Temptation Island 2025

Sarah si avvicina al single Salvatore: “Mi piacciono le sue attenzioni. Se ho sete, mi va a prendere l’acqua”. Giustamente il fidanzato Valerio commenta: “Mi sembra di star vedendo un film comico”. E ovviamente lancia l’ennesima bottiglietta d’acqua e un pallone. Poi si avvicina a propria volta a una tentatrice: Ary. Che, ovviamente, inventa di essere una fanatica della Lazio quanto lui. E in due non riescono a capire che le “lucertole grandi” si chiamano “gechi”. Ci fanno volare.

“Che ti piaccio l’ho capito” dice Antonio alla single Marta. Facendo poi il geloso proprio nei confronti della tentatrice. La fidanzata Valentina: “E’ un’altra che finirà nell’album Panini. Però sì lo amo, mi emoziona anche solo vederlo. Chissà quando mi sveglierò. Da questo sogno o questo incubo non lo so. Io vedo un Antonio pagliaccio, per la prima volta non sono gelosa. Lui è proprio così: scemo”. “Sto capendo che è la donna della mia vita” chiosa Antonio. Che poi piange: “A me quella donna ha cambiato la vita, mi ha salvato”.