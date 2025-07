Magica Ponza. Natura, archeologia e sapori mediterranei

Ponza vista dall’alto passeggiando tra la macchia mediterranea per ammirare faraglioni, calette e il blue di acque cristalline. L’isola a poche miglia da Anzio e Napoli, spicca per cromatismo, le case si ordinano sui declivi attorno al porto, mettendo in risalto i colori tenui e delicati. Oltre dai colori rimane impresso il profumo e i sapori.

Per vivere una Ponza più tranquilla vi sono numerosi sentieri di trekking. La vegetazione è quella tipica della macchia mediterranea, cespugliosa pochi alberi, eccetto qualche quercia, le ginestre che fioriscono durante la primavera, l’erica nel mese di marzo, mentre tra la fauna spiccano i rettili e le rotte migratorie nel periodo di marzo aprile. Tra i percorsi quello verso Monte Guardia, il punto più alto della zona, 280 metri sul livello del mare dove si ha una visione ampia di tutta l’isola. Si trovano i resti del “semaforo” struttura militare di avvistamento. Punta Incenso si raggiunge con un sentiero da anello, unico censito dal Cai, ed è il punto più a nord dell’Isola dove è possibile vedere cala Caparra, l’isola di Gavi e l’isola di Zannone.

Dal sentiero che parte da Cala Caparra si raggiungono due luoghi interessanti dal punto di vista naturalistico, paesaggistico ed archeologico, la Montagnella dove si trova la statua della Madonnina di recente ristrutturazione che guarda verso il mare e il Monte Core, in località campo inglese, da cui si vede tutta la zona di Le Forma, il frontone ed il porto. L’itinerario l’antico, invece, si focalizza sulla storia romana costeggiando le tombe e i resti della civiltà come la necropoli di Bagno Vecchio. Tra le più particolari si trovano la “tomba rosa” e la “tomba bella”.

L’indiscusso protagonista della cucina ponzese è il pesce, tra cui la specialità più ambita dell’isola, la regina dei crostacei, l’aragosta che viene pescata ad una profondità inferiore a quelle delle altre zone rendendo il gusto della polpa più dolce. Tra i tipici locali, Casa di Assunta sede di una storica abitazione ponzese. Il rifugio dei naviganti sul mare di Valeria Romano e Mario Coppa propone un originale sautè di cozze in crosta, lo scialatiello all’aragosta di Ponza, crudo di gambero con polvere di pane agli agrumi. Il ristorante il Tramonto vanta una terrazza panoramica con vista sull’Isola di Palmarola e sul mar Tirreno, molto suggestiva all’ora del tramonto.

Per il pernottamento il Grand Hotel Chiaia di Luna incastonato in un anfiteatro naturale all’inizio della strada panoramica con vista sulle acque cristalline della spiaggia, o “chiaja” dal dialetto napoletano, il Grand hotel Santa Domitilla nel centro storico dell’isola con un ristorante con pergolato e un percorso benessere con vasca nella grotta d’acqua di mare.

Raffaella Parisi