Armani e Kith tornano con ’Estate’. Eleganza italiana e stile newyorkese

Dopo il debutto con la collezione autunno/inverno 2024, Giorgio Armani e Kith tornano con un nuovo capitolo della loro collaborazione, questa volta dedicato all’estate. Un progetto che unisce l’eleganza senza tempo dello stile italiano alla contemporaneità urbana di New York, declinato in una capsule collection uomo e – per la prima volta – donna.

Il nome “Estate” gioca con il doppio significato del termine nelle lingue italiana e inglese, evocando sia la stagione che uno stile di vita sofisticato e rilassato. La collezione prende ispirazione da luoghi iconici come Forte dei Marmi, Porto Cervo, Malibu e ed è disponibile globalmente in store selezionati Giorgio Armani e Kith, oltre che online.

La linea uomo mantiene l’altissimo livello artigianale tipico di Armani, arricchito dal tocco streetwear di Kith. La collezione donna debutta con un mix di eleganza e disinvoltura, ispirato agli archivi Armani. Tra i capi spiccano kimono in satin di seta, abiti da sera in mischia seta-viscosa, prendisole in seta leggerissima e costumi da bagno personalizzati.