Mancini e creatività. Stop al mito del genio con la mano sinistra

Winston Churchill, Sigmund Freud, Vincent van Gogh, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Tutti personaggi di grande calibro e tutti mancini. Forse è anche grazie a loro che si è creata la leggenda che chi usa la mano sinistra sia più creativo e geniale. Oggi però, la scienza fa crollare questo mito che resiste da secoli e che si basa su rarità (i mancini sono circa il 10% della popolazione), talento artistico e fascino del genio.

Una nuova ricerca condotta da Daniel Casasanto, professore associato di psicologia della Cornell University, e dal suo team, ha analizzato oltre mille studi pubblicati dal 1900 a oggi che hanno esplorato i legami tra la predominanza manuale della mano e la creatività, scoprendo che "Non è stato rilevato alcun vantaggio nel pensiero creativo per i mancini – racconta Daniel Casasanto -. In effetti, ci sono alcuni elementi a sostegno del fatto che i destrorsi siano più creativi in alcuni test di laboratorio, e forti prove che siano più presenti nelle professioni che richiedono la massima creatività. Se si considera la letteratura nel suo complesso questa affermazione sulla creatività dei mancini è semplicemente infondata".

D’obbligo però sottolineare che esistono ragioni scientifiche per ritenere che i mancini abbiano un vantaggio in termini di creatività. "Il pensiero divergente – la capacità di esplorare diverse soluzioni in breve tempo e di stabilire connessioni inaspettate – è maggiormente supportato dall’emisfero destro del cervello, predominante in chi usa la mano sinistra", dichiara Casasanto. A contribuire alla nascita di questo falso mito, in primis, secondo i ricercatori, l’eccezionalità dei mancini: l’idea è che sia raro esserlo, cosi come lo è essere un genio creativo, quindi forse un elemento spiega l’altro. Poi, la percezione diffusa che il genio creativo sia legato alla malattia mentale. A quanto pare, i mancini, soffrirebbero di tassi più elevati di depressione e schizofrenia.

"Questa idea che mancinismo, arte e malattia mentale vadano di pari passo – quello che chiamiamo il ’mito dell’artista tormentato’ – potrebbe contribuire all’attrattiva e alla resistenza del mito della creatività dei mancini", spiega Casasanto. Infine, c’è il cherry picking statistico, ovvero la frequente citazione nel corso degli anni di un numero limitato di studi con campioni piccoli o distorti. "Concentrarsi su due professioni creative in cui i mancini sono sovrarappresentati, come l’arte e la musica, è un errore statistico molto comune e allettante che gli esseri umani commettono continuamente – dichiara Casasanto –. Si è generalizzato pensando che esistano tutti questi artisti e musicisti mancini, quindi chi usa la mano sinistra deve essere più creativo. Ma se si fa un’analisi imparziale di molte professioni, allora questa apparente superiorità dei mancini scompare", conclude Casasanto.