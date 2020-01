© Riproduzione riservata

Per gli italiani, ma anche per chiunque nel mondo ami la pizza classica come Napoli l'ha fatta, già. E tuttavia l'hawaiana – la chiamano così – è molto popolare negli Stati Uniti, in Australia, in Nuova Zelanda, in Germania e nei paesi del Nord Europa.Visto che al limite non c'è mai peggio, adesso è comparsa sulla scena una nuova bizzarria ancora più improbabile, una sorta di variante verde dell'hawaiana:. È stata segnalata e fotografata in tutto il suo discutibile splendore da un utente di Reddit, nre1313, che. Sembra però che la prima segnalazione appartenga a un altro utente, stellan_77, che assegna la titolarità della creazione gastronomica a una pizzeria svedese.La foto è stata postata nel canale shittyfoodporn , che raccogliee che conta oltre un milione di iscritti, scatenando un dibattito infuocato.A dispetto della presentazione della pizza, classificata come "unholy abomination" (abominio contro natura), molti utenti hanno reagito positivamente con commenti del tipo:, "Sono curioso di sapere se ha il sapore che mi immagino, e che non mi sembra affatto male", "Non mentirò, a me pare appetitosa", "Metteteci sopra anche della carne salata e scommetto che è deliziosa".Nella discussione emergono altre ricette che lasciano perplessi, in particolare alcune declinazioni della, come quella con aggiunta di curry e arachidi. Forse la pizza con i kiwi non è nemmeno la cosa peggiore che possa capitare...Leggi anche: