Figlia di Al Pacino, regista “lynchiana“: "Un film per superare i traumi di bambina"

Julie ha trentacinque anni, un bellissimo sorriso e un berretto da baseball portato alla rovescia, come il bambino del "Monello" di Chaplin. Ha anche un cognome leggendario, che lei indossa con disinvoltura: Pacino. Julie Pacino è la figlia di Al: e da quando era bambina, ha vissuto la magia del set. "Ero affascinata da quei luoghi, in cui si raccontavano storie", dice. Appena ha potuto, si è messa a inventarne lei stessa, di storie. "Ho scritto tanti soggetti e sceneggiature; poi ho iniziato a produrre film: cercavo di rendere possibili i sogni creativi degli altri".

Dopo aver tenuto a battesimo i sogni degli altri, Julie ha lavorato a un sogno tutto suo. Cinque anni, dal primo soggetto scritto in pandemia: ed ecco il suo debutto alla regia. Si chiama I Live Here Now, adesso vivo qui. Dove il "qui" non è un luogo geografico, ma il corpo della protagonista. Un film che ha toni horror, atmosfere surreali e spiazzanti come nel cinema di David Lynch. "Sì, David Lynch è stato molto importante per me: il suo stile mi ha sempre molto colpito e affascinato", dice Julie. E non è un caso che, in un ruolo chiave del suo film, abbia chiamato Sheryl Lee, la Laura Palmer della serie Twin Peaks di David Lynch. "No, non è affatto un caso: e l’esempio di David Lynch mi ha molto aiutata anche per la scelta della meditazione trascendentale, che ha un ruolo enorme nella mia vita", dice. Incontriamo Julie al Festival di Locarno, dove ha presentato I Live Here Now.

Dice che questo film è molto personale per lei. In quali aspetti? "Si tratta di una donna che affronta il riaffiorare di un suo trauma infantile. Traumi fisici, diventati interiori. E da qualche parte in me, questi ricordi di cose accadute a me quando ero una bambina piccola, cose spaventose, sono riemerse. Volevo raccontare di come questi traumi non mi abbiano spezzata. Racconto una donna che si riappropria del suo corpo, e che indossa il suo trauma come una corona, senza vergognarsene. Questo è I Live Here Now, in una parola".

Nel film un’agente cinematografica dice alla protagonista, attrice: "non sei più così giovane, né così magra". Si parla di come il cinema imponga dei modelli... "Questo è un altro dei temi del film: l’immagine del corpo. La protagonista ha, all’inizio, un rapporto solo esteriore con il suo corpo. Essere un’attrice può essere un’esperienza molto esteriore. Dovrà attraversare una lunga lotta per riconnettersi con il suo corpo".

Oltre a David Lynch, quali punti di riferimento ha avuto nel realizzare il film? "Dario Argento: ho amato tantissimo Suspiria, e ho legato ogni mio personaggio a un colore, proprio in omaggio a Dario Argento. E Bergman: ho fatto vedere Persona a tutta la troupe, prima di iniziare le riprese".

C’è una canzone italiana che incornicia il film, all’inizio e nei titoli di coda: Kiss Me Maddalena di Fabio di Bari. Perché l’ha scelta? "L’ho sentita facendo meditazione, e trovo qualcosa di romantico in questa canzone. Parla di amore: ho pensato che fosse giusto che incorniciasse il film. Ed è anche un omaggio alle origini italiane della mia famiglia. Sono stata due volte in Italia: a Venezia, quando mio padre girava Il mercante di Venezia, e a Firenze, la città più incredibile, quella che ho più amato al mondo. Sento il richiamo della Sicilia, dove sono le radici della nostra famiglia".

Inevitabile chiederglielo: con suo padre avete parlato del film che stava facendo? Ne ha già visto delle scene? "Naturalmente! Io condivido tutto il mio lavoro con mio padre. La sua comprensione del cinema è enorme, lui è un maestro. Gli ho chiesto consigli, e lo farò sempre. Gli ho mostrato un primo montaggio del film, e abbiamo avuto conversazioni al riguardo. La sua reazione è stata straordinaria, mi ha aiutata a prendere alcune decisioni. Ma non gli ho ancora mostrato il film finito. Vorrei che lo vedesse a Los Angeles, sullo schermo di un cinema, e non sullo schermo di un pc".

Come definirebbe il suo film? "Non convenzionale, crudo e in certi momenti divertente".