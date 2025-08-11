Licia Colò: “I viaggi? Una ragione di vita. In certi posti vieterei i selfie”

Trento, 11 agosto 2025 – Tra un viaggio e l’altro si rifugia nel ‘buen retiro’ della Val di Non, nel nord ovest del Trentino, dove il tempo ha riflessi più lenti e sfuma in magica dissolvenza tra il giorno e la notte dentro le valli. Quando vuole rilassarsi lontano dal lavoro di autrice televisiva, scrittrice e divulgatrice di temi ambientali Licia Colò corre quassù. In tv la vediamo con sorriso sempre incorniciato dai capelli biondi (quasi) spettinati come conduttrice di ‘Eden, un pianeta da salvare’ su La 7, programma che prende per mano gli spettatori alla scoperta delle bellezze del pianeta per contribuire a diffondere il rispetto dell’ambiente e degli animali.

Licia come nasce la passione in difesa degli animali?

"È una cultura che mi ha trasmesso la mia famiglia. Gli animali vanno rispettati e amati e il mio lavoro mi ha permesso di sviluppare questo sentimento. Leggiamo sui giornali ancora troppi episodi di violenza e forse anche i social contribuiscono ad esibirli. Però almeno i media ne parlano, il silenzio non porta a nulla”.

La passione per la natura e i viaggi quando è nata?

“Credo che per me sia innata e per fortuna i viaggi sono diventati la mia professione, l’università della mia vita”.

Oggi in parte c’è il problema dell’overtourism.

“È un bene che più persone possano viaggiare, apprezzare l’Italia e il mondo ma non è migliorata la qualità della fruizione delle bellezze che ci circondano. Mesi fa io e mia figlia a Rio de Janeiro siamo salite al Cristo redentore. Chiasso, schiamazzi, file interminabili. Tutti facevano selfie e pochi cercavano invece di apprezzare la spiritualità del luogo. Fosse per me vieterei i selfie in certi posti”.

Qual è il luogo dell’Italia meno conosciuta che ha nel cuore?

“Il nostro Paese possiede un’infinità di luoghi meravigliosi, come i piccoli borghi, per esempio. Rocca Calascio in Abruzzo mi emoziona. Rischiava lo spopolamento ma ora sta tornando a vivere”.

Recentemente è stata a Milano Marittima. Qual è la qualità migliore dei romagnoli?

“Mio papà era di Piacenza e mia mamma di Ravenna, in Emilia Romagna mi sento a casa. I romagnoli affascinano i turisti per l’accoglienza, la disponibilità, la generosità. E la buona tavola. Ma qui prendi qualche chilo per forza”.

L’estate è funestata da incidenti mortali.

“Soprattutto in montagna noto troppa approssimazione, gente che azzarda percorsi senza attrezzatura e preparazione. Poi si lamenta e non vuole pagare il costo del soccorso. La natura va rispettata e chi agisce con superficialità mette a rischio anche la vita dei soccorritori”.

Perché ha chiamato sua figlia Liala?

“È l’anagramma del mio nome, di quello del mio ex marito Alessandro e di Always (sempre ndr). Volevamo chiamarla Andrea, ma non fu possibile perché è un nome maschile. Scartammo anche Andreina, così accettammo il suggerimento di una persona. E scoprii che Liala non era solo una scrittrice di romanzi rosa, ma una donna di grande cultura. Era anche una femminista ante litteram, guidava la macchina negli anni Trenta e indossava i pantaloni”.

Licia e il rapporto col padre.

“I miei genitori si separarono presto. Lui era un pilota dell’Alitalia, sempre in giro per il mondo. Eppure non mi ha mai fatto mancare la sua presenza”.

La mamma?

“Dotata di energia esplosiva. Più pazza di me. Magari eravamo a Milano e diceva ‘andiamo a cena a Genova’ e si partiva. E quando il papà si è ammalato le è sempre stata vicino anche se lui aveva un’altra vita”.

Il rapporto con il suo ex, Alessandro?

“C’è grande affetto, un grande amore non può diventare odio. Lavoriamo anche insieme ad alcuni progetti. E quando litighiamo siamo più liberi perché essendo stati marito e moglie ci conosciamo bene”.

Il sogno che Licia Colò spera di realizzare?

“Campare fino a cento anni. La mia amica Giuseppina ne ha 98, guida l’auto anche di notte ed è in perfetta forma. Mi farò passare gli appunti per vivere così”.