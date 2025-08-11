Nel magico mondo di Moony Witcher: "Ragazzi, il vero tesoro è la saggezza"

Sono stata un’inviata di cronaca nera giudiziaria per tanti anni. Poi ho detto basta. Ora mi dedico a scrivere libri fantasy, invitando i ragazzi a vivere la vita con gioia e saggezza". Moony Witcher, pseudonimo di Roberta Rizzo, autrice di oltre 30 libri spera di lasciare una traccia "nell’animo umano dei suoi lettori". Il suo lavoro più recente Diven O’Neal e le tre monete d’oro da domani per un mese sarà in edicola con QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno a 7,90 € più il prezzo del quotidiano, in un’iniziativa in collaborazione con Edizioni Gribaudo - Gruppo Feltrinelli.

Nata a Venezia nel 1957, laureata in filosofia, insegnante nelle scuole medie e nei licei e giornalista, come scrittrice ha pubblicato, tra le altre, la serie fantasy Nina - La bambina della sesta luna, caso editoriale che ha venduto in Italia oltre un milione di copie ed è stato tradotto in 36 Paesi. Roberta, che tiene anche corsi di scrittura creativa per giovani e giovanissimi (www.moonywitcher.com) ha cambiato vita a 42 anni, quando si è innamorata di uomo con due figli, Alessandra e Francesco, e proprio per loro ha cominciato a scrivere. La prima Nina è uscita nel 2002 e ha dato il via a una serie di sette avventure di grande successo che hanno trascinato giovani e meno giovani in mondi fantastici nati dalla sua infinita creatività.

"Il fantasy – spiega – non è inventarsi che tutto succede con una bacchetta magica. Richiede la creazione di mondi e quindi di una logica. È un genere molto complesso, più difficile per certi aspetti della narrativa classica". Ma dietro ai suoi romanzi non c’è solo l’interesse a creare complessi mondi inventati che fanno da sfondo a imprese magiche. C’è anche un obbiettivo preciso: la scrittrice desidera che i ragazzi capiscano il valore inestimabile della vita. Roberta racconta "Oggi viviamo in una società sempre di fretta. Nell’era dei social, dove tutto è veloce, lo sono anche i sentimenti e le emozioni. Tutto sembra accessibile e rinunciabile non appena arriva qualcosa di diverso che desideriamo e vogliamo immediatamente. Ma la vita non è questa. Esistono basi solide esistenziali per tutti gli esseri umani e io desidero, attraverso i miei libri, lasciare qualche traccia di riflessione soprattutto nei giovani".

Diven O’Neal e le tre monete d’oro è la storia di un ragazzo di dodici anni, Diven, che per salvare la madre tenuta prigioniera dal ricco e malvagio Gran Tescorio si mette al servizio di quest’ultimo. Il protagonista dovrà trovare tre monete, che rappresentano quello che tutti gli esseri umani vorrebbero avere: la bellezza, la ricchezza e la saggezza.

"È il racconto di una ricerca – spiega l’autrice dell’isola della Giudecca –. La ricerca della verità dell’essere umano. Quello che capirà Diven, e con lui i miei lettori, è che bellezza e ricchezza sono ciò che questa società ci richiede. La contemporaneità ci impone di essere ricchi e belli. Ma in realtà la moneta più importante è quella della saggezza. Quando l’uomo la perde tutto il resto non ha più valore".

"La voglia di giustizia e libertà erano valori ai quali Diven non poteva rinunciare", scrive Roberta nel libro. Valori di cui nemmeno lei può fare a meno e che continueranno a ispirarla nella scrittura dei suoi romanzi futuri.