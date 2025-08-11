E nonno Pupo vede i miracoli dell’amore

di PupoIn questi giorni ho fatto il nonno. Ho portato spesso Gemma, la mia nipotina di sette mesi, in giro per le strade di Ponticino, il mio paese. Stare con lei mi rilassa, mi fa sentire bene e anche il mondo, accanto a lei, mi appare meno cruento. Anche un semplice gesto, come quello di un automobilista che si ferma per farti attraversare la strada con il passeggino, ti può apparire come un fatto straordinario e farti addirittura immaginare un futuro migliore per tutta l’umanità. Di questi tempi poi, ti può far perfino pensare ad un segnale, una sorta di premonizione, su ciò che potrebbe accadere il prossimo 15 agosto in Alaska. Finalmente la Pace? Sì, forse sto esagerando ma, a volte, un gesto banale, uno sguardo veloce, una parola al momento giusto, possono cambiarti per sempre la vita. Si chiamano Miracoli dell’amore.