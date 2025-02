Pink Floyd e Beatles. Due grandi tributi ai giganti della musica

Musica per sognare, per emozionarsi, per tornare indietro nel tempo, o per tornare un po’ bambini. Concerti, spettacoli e sperimentazioni ospitati dai palchi lombardi nei prossimi giorni, a partire dal doppio appuntamento di Pink Sonic Show, il mega tributo ai Pink Floyd in tour nazionale, che sarà stasera a Lecco, al Teatro Il Cenacolo Francescano, e domenica 9 al Teatro Sociale di Sondrio, immersione nei suoni e nelle scenografie dei più celebri concerti della storica rock band.

Sempre questa sera al Teatro Colognola di Bergamo, Fabio Concato si esibisce in ’Altro di me’, spettacolo e tour teatrale che segna l’ultimo capitolo della sua storia musicale, pescando dal suo ricco catalogo. Domenica 9 febbraio al Teatro Sociale di Como, approda ’Tutte e tutti per 1: mondi possibili’, lo spettacolo di MusicAccessibile per quartetto d’archi, voce e Lis per bambini e famiglie, vincitore del primo bando della Direzione Generale Spettacolo a sostegno di progetti dedicati all’accessibilità, con una carrellata musicale suonata dai Solisti dell’Orchestra Sinfonica di Milano che spazia da Mozart a Rossini.

Sempre al Teatro Sociale di Como, sarà il momento di ’Falstaff. Gli allegri giocattoli di Windsor’, pronto al debutto nazionale per le scuole il 10 febbraio e per famiglie sabato 15, per poi partire in tournée in più di 25 città italiane con più di 140 repliche, spettacolo di Opera Education AsLiCo, coprodotto con Opéra Grand Avignon.

Declinato nei vari progetti per coinvolgere bambini e ragazzi di tutte le età secondo un format a loro dedicato, celebra una speciale collaborazione con Lucca Comics & Games, il più grande festival europeo dedicato ai mondi del fumetto: il libretto dell’opera fornito agli studenti è infatti arricchito da illustrazioni create dall’artista Andrea Pesi. Le recite per famiglie sono precedute dal Family Lab: chi partecipa allo spettacolo, sabato 15 alle ore 14.30 potrà imparare le arie e le coreografie con Opera Education.

Lunedì 10 e giovedì 13 febbraio, sono in arrivo a Como due big americani: il 10 al Joshua di Albate, unica data lombarda di Will Hoge con la sua band da Nashville, brani da cui emergono la passione per la black music di Otis Redding, le chitarre dei Lynyrd Skynyrd, il piglio operaio di Bob Seger. Giovedì 13 a Villa Ferranti a Figino Serenza sarà ospite il cantautore inglese David Ford, considerato uno dei più talentuosi songwriter al pari di Damien Rice e Paolo Nutini, capace di suonare qualsiasi strumento e un maestro del loop pedal e delle ripetizioni audio.

Sempre il 13 febbraio, al Teatro Santa Giulia di Brescia, omaggio ai Beatles per celebrare il 60esimo anniversario di uno degli album più grandi di tutti i tempi. ’Beatles Story’ è un live show multimediale che ripercorre la storia della band dal 1962 al 1979, con 40 dei più grandi successi partendo dalla strade di Liverpool fino ai capolavori registrati in studio.