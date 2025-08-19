Niki, la potenza gigante delle donne. Quando l’arte è più grande della vita

Sparava con la carabina a pannelli di gesso su cui aveva applicato sacchetti di vernice che esplodevano schizzando il colore, e per lei era come sparare a un passato difficile, al padre che aveva abusato di lei, a fantasmi di ritorno. E costruì sculture mastodontiche e immaginifiche, quelle “Nanas“ che in realtà sono XXL, enormi, colorate, allegre e generose, simbolo della potenza delle donne che non rinunciano alla loro femminilità. Niki de Saint Phalle è stata grande come i suoi sogni “larger than life“, la sua forza e la sua determinazione. Ed è il Grand Palais, incantevole abbraccio di luce, ad accoglierla come protagonista di una straordinaria estate parigina: il Palazzo, costruito nel 1900 per l’Esposizione Universale (con la sua iconica “Navata“ coronata da un tetto di vetro di 17mila metri quadri), ha riaperto dopo lavori di restauro iniziati nel 2021 e diventa la sede temporanea delle mostre del Centro Pompidou, il celebre museo del contemporaneo progettato da Renzo Piano, Richard Rogers e Gianfranco Franchini (aperto nel 1977) che in parallelo dall’autunno chiuderà le sue porte per una ristrutturazione "che – dicono i responsabili – nel 2030 gli permetterà di tornare con la sua utopia originale". Fino al 4 gennaio 2026, dunque, al Grand Palais si visita un’ampia mostra del Beaubourg dedicata a Niki de Saint Phalle e ai suoi compagni di viaggio, Jean Tinguely, autore di incredibili macchine meccaniche, che fu suo marito e “complice“, e Pontus Hulten, il primo direttore del Musée national d’art moderne del Pompidou, che comprese la loro genialità e ispirò anche la loro Fontana Stravinsky, semovente e musicale, che incanta chiunque passi dal Beaubourg.

Niki nacque a Neuilly-sur-Seine, lussuoso hinterland di Parigi, nel 1930, proprio l’anno successivo alla grande crisi finanziaria: il padre, discendente di una famiglia nobile, era un banchiere e aveva sposato un’attrice statunitense, nata Harper, ma non era la famiglia perfetta. "Mi piacciono i modi francesi, lo stile americano senza senso, l’intellettualismo francese – scrisse Niki nella sua autobiografia –. Metti tutto in una ciotola, prendi un cucchiaio e mescola. Ne uscirà una torta chiamata “moi“, me". Niki studiò teatro, fece la modella, a poco più di vent’anni venne ricoverata a Nizza per problemi nervosi e scoprì che l’arte avrebbe potuto essere la sua salvezza. L’incontro con Tinguely e Pontus fu la svolta: "In loro tre c’era un anarchismo gioioso, che aveva anche una dimensione sociale e politica", spiega Sophie Duplaix, curatrice della mostra.

"Jean è il mio compagno di lavoro, il mio amore, ma anche il mio rivale", diceva Niki. "E lei è la più grande scultrice del mondo", ribatteva lui. Insieme, già nel 1966 realizzarono la loro prima colossale creazione, Hon, in svedese “Lei“, che venne esposta al Moderna Museet di Stoccolma (diretto allora da Hulten) e fece scandalo: una monumentale figura di donna stesa a terra a gambe aperte, come una divinità della fertilità, una cattedrale abitabile a cui si accedeva dalla vagina, trovando all’interno altre sculture, una galleria di falsi di artisti moderni, un piccolo cinema. Venne demolita alla fine della mostra: ne restano solo alcuni pezzi, esposti a Parigi. Così come vennero distrutte molte delle cosiddette “macchine inutili“ di Tinguely, fra cui il Crocrodrome de Zig & Puce, concepito con Niki, una specie di mostro semovente, lungo 30 metri, che fu realizzato per l’inaugurazione del Centro Pompidou.

Continua a vivere invece in Italia un altro dei sogni di Niki, il più grande, il Giardino dei Tarocchi che fu la sua ultima, faticosissima realizzazione: la principessa Marella di Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, le concesse un terreno a Capalbio in Maremma e Niki lo popolò con gigantesche sculture (alcune abitabili) ispirate agli arcani maggiori, l’Imperatore, la Torre, la Morte, il Matto, il Diavolo, tutte brillanti di smalti e di piccoli specchi, come quelli con cui la mamma dell’artista costellava i corridoi di casa. A qualcuno ricorda il parco dei Mostri di Bomarzo, ad altri il parc Güell di Gaudì a Barcellona, un luogo gioioso ma anche esoterico. Niki iniziò la costruzione del Giardino nel 1979, la completò soltanto nel 1996, pochi anni prima di morire per una malattia respiratoria. "Se la vita è un gioco di carte – disse Niki –, noi siamo nati senza conoscerne le regole. Ma noi dobbiamo mostrare le nostre carte".