L'oud, il “profumo degli dei” da migliaia di euro sempre più richiesto. Perché è così pregiato

Roma, 12 febbraio 2025 – L'oud, una materia prima aromatica e balsamica, da secoli è utilizzata in Oriente per profumare ambienti e persone, diventando parte integrante della quotidianità. Questa nota olfattiva pregiata, sempre più ricercata anche in Occidente, si è impostata come protagonista di fragranze avvolgenti e originali, capaci di regalare un'esperienza sensoriale unica.

L'influencer Huzaifa Nezar

Nel panorama della profumeria di lusso spicca Huzaifa Nezar, una giovane influencer yemenita che su Instagram si fa chiamare @21oud. A differenza di altri creatori di contenuti, il suo focus non è su auto sportive o orologi di lusso, bensì sull'oud, noto anche come " il profumo degli dèi". Nel suo negozio situato nel prestigioso Emad Centre di Sana'a, conserva un esemplare raro e antico di questa essenza, custodito gelosamente in una cassetta di sicurezza. Si stima che tra le sue mani passino pezzi di legno dal valore esorbitante: alcune essenze concentrate raggiungono i 250 dollari per una minuscola boccetta, mentre la qualità più pregiata di oud può toccare i 70.000 dollari al chilo. Nonostante il conflitto che affligge lo Yemen, la domanda di oud resta alta tra i più abbienti e facoltosi, che non esitano a fare follie pur di accaparrarsene un po'.

Essenza preziosa

Conosciuto anche come Agrawood o Aloeswood, l'oud è un residuo resinoso dell'albero di aquilaria, originario del Sud-Est asiatico. La sua fragranza intensa e avvolgente lo rende apprezzato da secoli, tanto da essere impiegato come incenso nelle tradizioni islamiche e nei rituali domestici. Nelle case yemenite, il bukhur – un braciere tradizionale – ne diffonde il profumo, che impregna vestiti e ambienti, creando un'atmosfera ricca di spiritualità. Questa fragranza di gran pregio è il risultato di un fenomeno naturale: quando l'albero di aquilaria viene attaccato da funghi o muffe, reagisce producendo una resina profumata che impregna il legno. Solo una piccola percentuale di alberi, circa sette su cento, sviluppa questa sostanza, il che rende l'oud ancora più raro e desiderato. Più l'albero è vecchio, più intensa e sofisticata sarà la sua essenza.

Profumeria di lusso

Per lungo tempo questo ingrediente particolare è rimasto una prerogativa della cultura araba, poco conosciuto al di fuori di quel contesto. Tuttavia, negli ultimi anni, le grandi maison occidentali hanno iniziato a sperimentare questa essenza, dando vita a fragranze sofisticate che hanno conquistato il mercato globale. Brand come Tom Ford, Gucci, Armani e Dior hanno introdotto versioni più accessibili e con note più morbide, spesso miscelate con essenze floreali. Mentre alcuni casi di profumeria utilizzano versioni sintetiche per rendere l'oud più accettabile ai nasi occidentali, i profumieri di nicchia come Roja Dove mantengono un approccio purista. Le sue creazioni, tra le più esclusive al mondo, combinano l'oud naturale con altre sostanze rare come quelle ricavate, per esempio, dalla rosa di maggio e dall'ambra grigia, il tutto racchiuso in confezioni sontuose arricchite da dettagli in oro 24 carati.

Tra tradizione e innovazione

L'oud ha ormai superato il confine delle fragranze di nicchia per diventare una vera e propria tendenza globale. Sempre più consumatori occidentali si lasciano sedurre dal suo aroma caldo e avvolgente, simbolo di lusso e raffinatezza. La ricerca, intanto, si sta concentra su metodi più sostenibili per la sua produzione.