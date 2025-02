Smalti effetto gel, i più innovativi si applicano senza lampada UV o LED

Roma, 12 febbraio 2025 – Fino a qualche tempo fa, per ottenere una manicure resistente era necessario sottoporre le unghie a diversi minuti di asciugatura sotto la lampada UV o LED. Oggi, invece, esistono formule avanzate che permettono di ottenere lo stesso effetto di lunga durata senza questo passaggio.

Grazie a speciali polimeri e resine, infatti, gli smalti innovativi garantiscono un finish effetto gel ultrabrillante e resistente. Il segreto sta nell’applicazione del top coat sigillante, che non solo protegge il colore, ma assicura una manicure perfetta per almeno sette giorni, arrivando in alcuni casi a durare fino a più di dieci giorni.

Applicazione

L’applicazione dello smalto semipermanente senza lampada, semplice e veloce, avviene in modo simile a quella di uno smalto normale. Servono tre prodotti: una base, uno strato di colore, ovviamente realizzato con la formulazione ad hoc per ottenere l’effetto gel senza lampada UV o LED, e un top coat. Innanzitutto bisogna preparare le unghie limandole e sgrassandole con una soluzione detergente specifica. Quindi si applica il colore e lo si lascia asciugare qualche istante all’aria. Altra fase fondamentale è la sigillatura con il top coat, che garantisce un risultato brillante e duraturo. Alcuni prodotti, inoltre, contengono anche agenti anti-ingiallimento, preservando la brillantezza del colore nel tempo.

Pro e contro

Mentre lo smalto semipermanente tradizionale richiede circa 30-45 minuti, la versione senza lampada permette di ottenere un risultato impeccabile in soli 15 minuti. Si tratta di prodotti per la manicure comodi quando si è in trasferta o si è in vacanza: non serve portare con sé il fornetto, rendendolo perfetto per chi ama fare la manicure ovunque. Eliminando l’uso delle lampade UV o LED, si riduce l’esposizione ai raggi che, secondo studi recenti, possono causare piccole scottature e reazioni allergiche. La rimozione del prodotto è più semplice rispetto al semipermanente tradizionale, in quanto avviene con solventi specifici senza necessità di limature o trattamenti aggressivi. Lo smalto in gel da applicare senza l’uso di dispositivo UV o LED presenta anche alcuni svantaggi, come una durata inferiore rispetto ai semipermanenti che utilizzano la lampada (che possono durare fino a due-tre settimane) e una resistenza minore agli urti e ad altri possibili danni.

Errori da non fare

Quando si applica lo smalto semipermanente senza lampada, è importante prestare attenzione a diversi aspetti per ottenere i migliori risultati e prevenire errori comuni. In primo luogo, la preparazione delle unghie è un passaggio fondamentale. Per ottenere una manicure duratura, è necessario pulire accuratamente le unghie, rimuovendo eventuali tracce di grasso o sporco. Inoltre, la limatura deve essere eseguita con cura per ottenere una forma uniforme delle unghie e facilitare l'adesione dello smalto. Un altro errore frequente riguarda l’applicazione dello smalto.

È importante evitare di applicare uno strato troppo spesso, poiché ciò potrebbe compromettere la durata del prodotto, provocando bolle o screpolature. Conviene stendere uno strato sottile di smalto per ottenere una copertura omogenea, e se necessario, aggiungere un secondo strato. Un altro errore comune è non sigillare correttamente il bordo libero dell’unghia, un passo falso che può far sbeccare lo smalto più rapidamente. Quando occorre rimuovere lo smalto, utilizzare tecniche troppo abrasive o solventi aggressivi può danneggiare le unghie naturali. Conviene adoperare un solvente specifico, imbevuto su un batuffolo di cotone, lasciando agire il prodotto per qualche minuto prima di rimuoverlo delicatamente. Non va sottovalutata nemmeno l’importanza del top coat, che va applicato uniformemente e senza dimenticare di sigillare i bordi dell’unghia per migliorare la durabilità.

Sebbene lo smalto semipermanente senza lampada si asciughi all’aria, è comunque fondamentale evitare di toccare o sottoporre le unghie a stress subito dopo l’applicazione. Occorre attendere qualche minuto affinché lo smalto si asciughi completamente per evitare danni. Infine, non bisogna lasciare lo smalto semipermanente troppo a lungo sulle unghie. È importante fare delle pause tra un’applicazione e l’altra per permettere alle unghie di riposare e per prevenire danni a lungo termine. Inoltre, è opportuno evitare l'esposizione a umidità eccessiva o a fonti di calore subito dopo l’applicazione, in quanto potrebbero compromettere la durata del prodotto.