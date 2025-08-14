Festa dell’Assunta: da quando e perché festeggiamo Ferragosto

Milano, 14 agosto 2025 – Data simbolo dell’estate italiana, il 15 agosto nel calendario liturgico viene celebrato come la festa dell’Assunzione di Maria. Nella tradizione Ferragosto segna un giorno di festa e riposo.

Si tratta di una giornata in cui si sono intrecciati antichi riti agricoli, celebrazioni pagane e culto cristiano. Ecco perché, ancora oggi, in tutta Italia, dalle campagne alle città, il Ferragosto, celebrato nella giornata dedicata alla Festa dell’Assunta, è un’eredità che contribuisce a mantenere vivo un patrimonio di gesti e significati in grado di unire sacro e profano, memoria e senso di festa.

Dal grano ai campi: i riti di metà agosto

Prima che il cristianesimo fissasse al 15 agosto la festa dell’Assunzione di Maria, il cuore dell’estate era già tempo di celebrazioni. Nell’antica Roma, le Feriae Augusti segnavano la fine dei lavori agricoli estivi e offrivano giorni di riposo e gratitudine per il raccolto. La radice delle feste di agosto è antichissima, legata alle civiltà contadine che vedevano nella mietitura e nella trebbiatura un momento cruciale dell’anno.

La metà agosto rappresentava il momento in cui fermarsi a ringraziare la terra e le divinità protettrici dei campi. Il grano, raccolto e messo da parte per il pane dell’anno successivo, diventava simbolo di vita e abbondanza. Feste, banchetti e processioni servivano a celebrare la generosità del suolo e a propiziare un nuovo ciclo fertile.

Maria Assunta e la continuità dei riti

Con l’affermarsi del cristianesimo, le celebrazioni in onore di dee legate alla terra come l’etrusca Cel o Terra Mater e Cerere, nell’antica Roma, sono state intrecciate e sovrascritte dalla figura di Maria e il culto mariano. L’Assunzione di Maria, che la tradizione vuole accolta in cielo in anima e corpo, venne fissata il 15 agosto e divenne una delle principali solennità dell’anno liturgico. Così, avvenne che in molte regioni agricole la figura della Vergine Assunta si sovrappose a quella delle antiche divinità femminili legate alla fertilità e alla protezione dei raccolti.

Le processioni dedicate alla Madonna, spesso accompagnate da offerte di pane, spighe e frutti della terra, ancora oggi conservano un legame con il mondo agricolo: un simbolo nascosto di continuità e connessione con la natura.

Ferragosto tra fede, comunità e festa popolare

Nel corso dei secoli, il 15 agosto ha mantenuto una doppia anima: solennità religiosa e momento di festa comunitaria. Durante il Medioevo, le celebrazioni dell’Assunta coincidevano spesso con fiere e mercati, che si trasformavano nell’occasione per scambi commerciali, balli, promesse di matrimonio e incontri tra villaggi.

In epoca moderna, soprattutto nel Novecento, il Ferragosto si è legato alle vacanze e al tempo libero, senza perdere il suo carattere di festa collettiva. In molte località italiane, Ferragosto coincide con le tradizionali feste del grano, celebrazioni che uniscono fede e cultura contadina. Talvolta le processioni mariane sono spesso accompagnate da doni di pane, covoni e ghirlande di spighe. Pur con forme diverse, le feste del grano mantengono viva la memoria di un’Italia rurale in cui il 15 agosto rappresentava il momento per ringraziare la terra e condividere con la comunità il frutto di mesi di lavoro.