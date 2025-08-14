Nancy Brilli concorrente di ‘Ballando con le Stelle’

Roma, 14 agosto 2025 – Nancy Brilli sarà una concorrente di ‘Ballando con le stelle’. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice con un video su Instagram. Una curiosità: fino ad oggi l’unica concorrente ufficiale a non essere apparsa nei video di annuncio del programma è Barbara D’Urso. Che è già circondata da una certa aurea da diva.

“Finalmente dopo tanto tempo farò ‘Ballando con le Stelle’. Mi diverte moltissimo. Sono molto contenta di questa nuova avventura, di lavorare con Milly, di conoscere i miei nuovi colleghi ballerini e, perché no, di iniziare anche una gara. Soprattutto con me stessa, perché bisogna vedere che riesco a combinare. Ma sono ‘capa tosta’ e, secondo me, qualcosa imparo. Imparo a ballare: fantastico” è stata la presentazione di Nancy Brilli a ‘Ballando con le stelle’.

Con l’ingresso della 61enne attrice romana, il cast del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci su Raiuno – la prima puntata della nuova edizione andrà in onda sabato 27 settembre in Prima serata - sale a otto concorrenti ufficializzati sino ad ora: Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli. Un cast sempre più al femminile. Chissà quali saranno i nomi maschili annunciati prossimamente.

Non c’è dubbio che per l’edizione che celebra i vent’anni di messa in onda del talent show si siano fatte le cose in grande. Milly Carlucci, si sa, è una certezza nel panorama televisivo italiano e anche con la formazione di questo nuovo gruppo di concorrenti lo sta dimostrando. Di certo i risultati degli a scolti tv durante la stagione televisiva le daranno ragione.