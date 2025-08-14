Dario Argento ricoverato in ospedale a Ischia: ha avuto una crisi respiratoria

Ischia, 14 agosto 2025 – Ricovero in ospedale a Ischia per Dario Argento. Il regista ha avuto una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. I dirigenti del nosocomio Anna Rizzoli hanno confermato la notizia.

Il cineasta, che compirà 85 anni il prossimo 7 settembre, si trova in questi giorni in vacanza sull'isola e avrebbe accusato un malore nelle ultime ore. Il peggioramento delle sue condizioni di salute lo ha quindi indotto a rivolgersi al pronto soccorso dove si trova attualmente per accertamenti approfonditi condotti dal personale medico. Le sue condizioni di salute non sono gravi anche se, terminato lo screening strumentale, si valuterà l'opportunità di un trasferimento in uno dei reparti della struttura ospedaliera isolana.