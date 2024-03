Dove vedere i film degli Oscar 2024: i vincitori e tutte le nomination

La magia della notte degli Oscar incanta gli appassionati del miglior cinema. Storie e immagini da rivivere sul grande schermo, ma anche comodamente seduti davanti alla tv. Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ sono solo alcune delle piattaforme di streaming dove si possono recuperare i dieci film arrivati in nomination, oltre alle proiezioni nei cinema delle diverse città.

Ecco dove vedere tutti i film vincitori e quelli candidati che hanno incantato Hollywood. Dal fenomeno Oppenheimer – miglior film dell’anno e asso piglia tutto con sette statuette – alle opere premiate nelle altre categorie e i dieci film arrivati in nomination. E, nonostante l'esclusione dell’Italia dal podio, da rivedere anche ‘Io capitano’ di Matteo Garrone e il miglior film internazionale ‘La zona di interesse’ dell’inglese Jonathan Glazer.

Dopo il trionfo agli Oscar, tutti a vedere Oppenheimer in streaming. Il film premiato con sette statuette è disponibile su Prime Video, Apple Tv, Google Play e YouTube.

La commedia record di incassi ‘Barbie è ancora disponibile in alcuni cinema italiani ed è disponibile per l’acquisto e il noleggio su Premium su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV, Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Sulle piattaforme Prime, Apple TV, Netflix, Tim Vision e Disney Plus sono disponibili la maggior parte dei titoli finiti in nomination, altri – come Barbie, ‘Povere creature!’ e Oppenheimer – sono ancora disponibili al cinema. La piattaforma Mymovies ha messo in streaming i 40 film che hanno fatto la storia degli Oscar. Sui 10 film candidati, quattro sono ancora proiettati nella maggior parte delle sale. Il film che ha portato Emma Stone al secondo Oscar come migliore attrice (il primo nel 2017 con ‘La La Land’), ovvero ‘Povere creature!’ di Yorgos Lanthimos, premiato anche per trucco e scenografia, è ancora disponibile al cinema in molte città italiane e sta per approdare anche su Disney+.

Sono usciti nelle sale anche ‘The Holdovers – Lezioni di vita’ di Alexander Payne e con Da'Vine Joy Randolph, miglior attrice non protagonista; ‘Anatomia di una caduta’ diretto da Justine Triet, premiato come miglior sceneggiatura originale.

È al cinema anche il miglior film internazionale dell’anno – ‘La zona di interesse’ di Jonathan Glazer – premiato anche per il sonoro. Nessun premio dell’Academy nel palmares di ‘Past Lives’ di Celine Song, ma rivederlo al cinema merita comunque il biglietto.

Sono disponibili su Prime Video, Apple Tv, Google Play e YouTube ‘Anatomia di una caduta’ e ‘Killers of the Flower Moon’. Quest’ultimo si può vedere anche su Tim Vision. Mentre ‘American Fiction’ di Cord Jefferson non è uscito nelle sale italiane ed è disponibile solo su Prime Video.

La complicata storia d’amore tra il leggendario compositore Leonard Bernstein e la moglie Felicia Montealegre – ben narrata nel film ‘Maestro’, interpretato e diertto da Bradley Cooper – è l’unico dei candidati come miglior film a essere nel catalogo di Netflix.

Uscito a settembre nei cimema, al momento ‘Io capitano’ è visibile solo in streaming su Now. Ma Rai Fiction ha già annunciato di averlo venduto in tutto il mondo, non si esclude quindi un ritorno anche nelle sale italiane. Ecco dove vedere gli altri film selezionati dall’Academy come migliori opere straniere: sono al cinema la produzione giapponese, diretta dal tedesco Wim Wenders, ‘Perfect Days’; il film tedesco ‘La sala dei professori’ ( The Teachers' Lounge) di İlker Çatak e il film vincitore della categoria ‘La zona d’interesse’ (The Zone of Interest) di Jonathan Glazer.

Per gli appassionati dell’animazione, tanti i titoli da vedere stando seduti sul divano. ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ è nel catalogo di Amazon Prime Video e può essere acquistato anche attraverso Google Play, Apple Tv e Chili per chi non avesse Prima; ‘Elemental’, prodotto dalla Pizar, si può vedere su Disney+ oppure può essere comprato tramite Google Play, Apple Tv e Amazon Prime Video. ‘Nimona’ è l’unica pellicola di animazione disponibile su Netflix.

Brutta notizia per ‘Il ragazzo e l'airone’ di Hayao Miyazaki, film vincitore della categoria animazione: al momento non è disponibile in nessun servizio di streaming. Dal 4 aprile approderà al cinema, invece, ‘Il mio amico robot’ di Pablo Berger.

Lo streaming prema i docu-film, un genere che sta appassionando sempre di più il popolo delle piattaforme. Su Disney+ si può vedere ‘Bobi Wine: The People's President’, su Netflix è disponibile ‘To kill a tiger’, mentre ‘The eternal memory’ si trova su Amazon Prime Video, ma solo con l’iscrizione al servizio aggiuntivo Top Doc

Non è invece disponibile in Italia ‘20 days in Mariupol’ e per il documentario ‘Les filles d’Olfa’ si dovrà attendere la distribuzione nelle sale italiane, che comincerà solo dal prossimo giugno.