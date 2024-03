Oscar 2024: la diretta della notte delle stelle con tutti i vincitori

22:33

Primi look: tra 'rosa Barbie' e total black

America Ferrera ha portato in passerella il primo "rosa Barbie" sul tappeto rosso degli Oscar. L'attrice candidata come miglior attrice non protagonista per il film di Greta Gerwig ha sfilato in un luccicante abito di Atelier Versace che, hanno appreso i commentatori della Abc, ha richiesto ben 400 ore di lavorazione. Emma Stone ha invece scelto un abito verde menta di Louis Vuitton senza maniche, in controtendenza con le maniche voluminose del personaggio di Bella Baxter in 'Povere Creature!' per il quale è candidata a migliore attrice protagonista. Ha scelto il total black Sandra Hüller, candidata all'Oscar per 'Anatomia di una caduta'. E il nero è la scelta di moltissime attrici: da Eva Longoria a Jamie Lee Curtis, da Vanessa Hudgens - che sfoggia per la prima uscita pubblica il suo pancione - a Billie Eilish.