Oscar 2024, De Niro e Jodie Foster come nel 1976 con Taxi Driver

Roma, 11 marzo 2024 – La lunga notte degli Oscar 2024 ha visto in sala anche Jodie Foster e Robert De Niro candidati a 48 anni da uno dei più grandi capolavori del cinema mondiale: ‘Taxi Driver’. Una curiosità che ha voluto sottolineare anche il presentatore, Jimmy Kimmel. Quest’anno alla 96ª edizione dei Premi Oscar, De Niro era candidato per Killers of the flower moon e Foster per Nyad.

TaxiDriver, la locandina del film del 1976

Foster, la prima nomination

Jodie Foster, 61 anni, candidata come miglior attrice non protagonista per il suo ultimo film, Nyad era alla sua quinta nomination. All’età di 12 anni venne scelta per interpretare, a fianco di Robert De Niro, il film cult Taxi Driver di Martin Scorsese, che le fece guadagnare la sua prima candidatura ai Premi Oscar 1977 come miglior attrice non protagonista. Di Academy Awards ha finito per vincerne due, con Sotto accusa del 1989 e Il silenzio degli innocenti nel 1992.

In Taxi Driver, Jodie Foster interpretava la prostituta adolescente Iris. De Niro vestiva i panni di Travis Bickle, un veterano del Vietnam solitario. Il film del 1976, ambientato a New York, è stato vincitore lo stesso anno della Palma d'oro al 29º Festival di Cannes e fu candidato a quattro Premi Oscar, inclusa la categoria di Miglior film nel 1977.

Robert De Niro, 9 nomination

Il grande attore 80enne, vincitore di due Premi Oscar, nel 1975 come miglior attore non protagonista nel ruolo del giovane Vito Corleone ne Il padrino – Parte II di Francis Ford Coppola, e nel 1981 come miglior attore protagonista per avere interpretato il pugile Jake LaMotta nel film Toro scatenato di Martin Scorsese. Quella della 96ª edizione dei Premi Oscar, per Robert De Niro rappresentava la nona nomination, nella cinquina del miglior attore non protagonista per Killers of the Flower Moon, il film di Martin Scorsese che vede protagonista anche Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone con 10 candidature complessive.