Bradley Cooper agli Oscar 2024 con la mamma, e senza fidanzata

Roma, 11 marzo 2024 – Lo sketch era inevitabile. “Ciao, signora Cooper. Come stai? Bradley porta sua madre a ogni premiazione. L'anno scorso agli Oscar, ai Tony e ai Soul Train Awards”. Così, dal palco degli Oscar 2024 il conduttore Jimmy Kimmel ha preso in giro Bradley Cooper, 49 anni, domenica sera alla cerimonia di premiazione per aver portato ancora una volta sua madre, Gloria Campano. Kimmel ha continuato: "È molto dolce, ma immagino che la domanda sia: "Stai lavorando a un film su Freud in questo momento e non ce lo dici?". L'attore americano, uscito a mani vuote dopo la nomination ricevuta per la sua interpretazione del compositore Leonard Bernstein in Maestro (candidato con 7 nomination), ha partecipato alla notte degli Oscar con la mamma sebbene ci fossero forti voci che il Dolby Theatre di Los Angeles sarebbe stato il palcoscenico dove Bradley avrebbe ufficializzato pubblicamente la sua relazione con la modella Gigi Hadid.

Bradley Cooper con la madre Gloria Campano

Sempre insieme

Per sfilare sul tappeto rosso, la star di A Star Is Born e Il lato positivo, nonostante l'amore con Gigi Hadid proceda a gonfie vele, sul tappeto rosso della 96ª edizione degli Academy Awards è arrivato ancora una volta con la mamma. Spesso è lei che lo accompagna alle prime dei film e alle premiazioni. Come accaduto anche agli Oscar del 2019 (quelli di A star is born). Quando da una parte aveva la fidanzata di allora Shayk Irina e dall’altra la signora Campano.

La morte del padre

Il padre di Cooper, Charles, è morto nel gennaio 2011 dopo una lunga battaglia contro il cancro. E l'attore, nel 2013, ha raccontato di essersi trasferito a casa della madre per aiutarla a elaborare il lutto: “Stiamo sopravvivendo. Entrambi. Ammettiamolo: probabilmente non è facile per lei, tra l'altro, vivere con suo figlio. È la vita”, aveva raccontato. E ancora: “La mia famiglia è molto unita e la morte di mio padre è stata brutale per tutti noi. È stato una rottura profonda, e ora abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Quindi eccoci qui. Ma non fraintendetemi. Non è senza complicazioni”.

Lo spot a due

In occasione dei Super Bowl 2023 Bradley Cooper ha partecipato a uno spot, inutile dirlo, insieme a sua madre. Entrambi hanno recitato per T-Mobile (un operatore telefonico americano) mettendo in evidenza il loro rapporto specialissimo. Per l’intera durata dello spot, Bradley e mamma non riescono a smettere di ridere, mentre cercano di girare le scene. Ma non c’è verso. Tanto che il video si apre con un presentatore che spiega che l’azienda “ha provato” a girare il filmato come si deve “ma non c’è stato niente da fare!”, risate per tutti.