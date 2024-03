Oscar 2024, la lista completa di premi e vincitori

Los Angeles, 11 marzo 2024 – Trionfa Oppenheimer, come da copione. Vittoria più che prevista per il biopic del padre della bomba atomica, che alla 96esima edizione degli Oscar si porta a casa sette statuette. Premiati Cillian Murphy, migliore attore protagonista – "Abbiamo fatto un film sull'uomo che ha creato la bomba atomica, vogliamo dedicare il premio a chi porta la pace" – e il regista Christopher Nolan, che emoziona: “Il cinema ha poco più di cento anni e, dopo un secolo, essere qui è un grande onore per me".

Premi più che meritati per le attrici Emma Stone (migliore protagonista per ‘Povere Creature!’) – “Mi si è rotto il vestito e se ne è andata la voce – e Da'Vine Joy Randolph (non protagonista per ‘The Holdovers - Lezioni di vita’). Delusione tutta italiana per la sconfitta di Garrone: ‘Io Capitano’ non entra nella storia, l'Oscar al miglior film internazionale è andato a ‘La zona di interesse’ del britannico Jonathan Glazer.

Robert Downey Jr, miglior attore non protagonista per 'Oppenheimer'

Oscar 2024, tutti i premi

Ecco la lista completa dei premi assegnati nel corso della cerimonia degli Academy Aewards 2024.

Miglior film: ‘Oppenheimer’ Miglior regia: Christopher Nolan per ‘Oppenheimer’ Miglior attore protagonista: Cillian Murphy per ‘Oppenheimer’ Miglior attrice protagonista: Emma Stone per ‘Povere Creature!’ Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr per ‘Oppenheimer’ Miglior attrice non protagonista: Da'Vine Joy Randolph per ‘The Holdovers - Lezioni di vita’ Miglior sceneggiatura originale: ‘Anatomia di una caduta’ Miglior sceneggiatura non originale: ‘American Fiction’

Miglior film d'animazione: ‘Il ragazzo e l'airone’

Miglior scenografia: ‘Povere Creature!’

Miglior fotografia: ‘Oppenheimer’

Migliori costumi: ‘Povere creature!’

Miglior montaggio: ‘Oppenheimer’

Miglior trucco: ‘Povere creature!’

Miglior sonoro: ‘La zona d'interesse’

Migliori effetti speciali: ‘Godzilla Minus One’

Migliore colonna sonora: ‘Oppenheimer’

Migliore canzone originale: ‘What Was I Made For’ da ‘Barbie’

Miglior documentario: ‘20 Days in Mariupol’

Miglior film internazionale: ‘La zona di interesse’

Miglior cortometraggio d'animazione: ‘War is Over!’

Miglior cortometraggio documentario: ‘The Last Repair Shop’

Miglior cortometraggio live-action: ‘The Wonderful Story of Henry Sugar’