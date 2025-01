Cinque serie tv Netflix da vedere assolutamente se hai amato Squid Game

Roma, 14 gennaio 2025 – La seconda stagione di Squid Game ha riacceso l’entusiasmo sullo show coreano che, con i nuovi episodi, ha raggiunto un nuovo record di visualizzazioni. Se la prima stagione aveva ottenuto 265,2 milioni di views a 91 giorni dall’uscita, la seconda nei primi 11 giorni di distribuzione è arrivata a 126,2 milioni di visualizzazioni totali, più di quanto qualsiasi altra serie tv targata Netflix abbia mai ottenuto nello stesso lasso di tempo. Il k-drama, ormai è noto, ruota attorno a Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae) e ad altre centinaia di sventurati che si ritrovano a dover superare alcuni giochi infantili per riuscire ad ottenere un grosso premio in denaro e pagare i loro debiti. Chi vince guadagna milioni – o miliardi – di won ma chi perde paga con la vita. Una trama che, per quanto cruda, ha appassionato migliaia di spettatori. Per ingannare l’attesa, prima che la terza stagione dello show (prevista per giugno 2025) arrivi in piattaforma, ecco quali sono le serie tv che in qualche modo ricordano Squid Game e si possono guardare in streaming su Netflix.

Alice in Borderland

Ryōhei Arisu è un ventiquattrenne che vive a Tokyo e che, insieme ai suoi amici Chōta e Karube, si nasconde per fuggire dalla polizia. Quando i tre escono dal loro nascondiglio scoprono che la città in cui hanno sempre vissuto non esiste più ma si ritrovano in una Tokyo distopica in cui, per sopravvivere, devono superare dei giochi mortali. Qui Arisu incontrerà tanti altri giocatori, tra cui Usagi, una ragazza che diventerà presto sua alleata. I giochi sono categorizzati in base ai semi delle carte francesi: cuori per i giochi psicologici, quadri per quelli di intelligenza, fiori per i giochi di collaborazione e picche per quelli fisici. La prima stagione dello show è andata in onda nel 2020, la seconda nel 2022 e una terza è già stata confermata.

The 8 show

Realizzata in Corea, proprio come Squid Game, e distribuita su Netflix nel 2024, la serie è liberamente ispirata ai webtoon ‘Money Game’ e ‘Pie Game’ di Bae Jin-soo. Otto persone vengono invitate a un gioco e rinchiuse in un palazzo di otto piani. Per ciascun minuto di gioco guadagneranno molto denaro. Durante il giorno i partecipanti possono usare il tempo che non impiegano giocando, per comprare cose che servono al gruppo; durante la notte – al contrario – vengono rinchiusi in otto stanze diverse, ciascuna posizionata su un diverso piano del palazzo, e comprano i beni di prima necessità per sé stessi a prezzi molto più alti del normale. Tutto procede per il meglio, finché il gruppo non scopre che chi dorme ai piani più alti guadagna cifre maggiori ogni giorno e vive in camere molto più grandi di chi dorme ai piani bassi.

Non siamo più vivi

Sempre coreana, e sempre basata su un webtoon (‘Now at Our School’, di Joo Dong-geun) è la serie ‘Non siamo più vivi’, composta da 12 episodi usciti nel 2022. Ambientata in un futuro distopico in cui si è scatenata un’epidemia zombie, vede come protagonisti un gruppo di liceali. La loro scuola, infatti, è proprio l’epicentro dell’epidemia e i ragazzi devono riuscire a salvarsi e a sopravvivere anche senza l’aiuto dei soccorsi. I giovanissimi, infatti, sono stati abbandonati anche dalle autorità governative. Lo show ricorda Squid Game soprattutto per le immagini crude e violente che non mancano e per la continua suspense. La seconda stagione della serie è stata annunciata ma non si conoscono ancora i dettagli sulla distribuzione.

The Society

Un altro teen-drama che ricorda Squid Game, per i toni cupi e per la descrizione non propriamente positiva della natura umana, è ‘The society’. La serie parte in una tranquilla cittadina di provincia chiamata West Ham. Tutta la città è invasa da una puzza insopportabile e, per questa ragione, gli alunni dell’ultimo anno della scuola locale vengono portati in gita lontani dal fetore. Per una serie di imprevisti non riusciranno ad arrivare a destinazione ma, una volta tornati indietro, si accorgeranno che tutto ciò che conoscevano non esiste più. La città e vuota e tutte le persone che facevano parte della loro vita, genitori compresi, sembrano svaniti nel nulla. Toccherà, quindi, a loro, ricominciare a costruire da zero una nuova società. La serie tv è ispirata alla fiaba tedesca ‘Il pifferaio di Hamelin’ e al romanzo ‘Il signore delle mosche’ di William Golding.

Red Rose

Red Rose è una serie horror britannica, distribuita in patria dalla BBC nel 2022 e su Netflix a livello internazionale nel 2023. Gli otto episodi sono ambientati a Bolton, piccolo centro del Regno Unito, e raccontano le vicende di un gruppo di amici. I ragazzi vorrebbero trascorrere un’ultima estate spensierata insieme prima che ciascuno di loro parta per il college. La serenità viene però messa a repentaglio da una decisione che li coinvolge tutti: gli amici decidono infatti di scaricare ‘Red Rose’, un’app che pretende da loro gesti assurdi e sinistri. Chi si rifiuterà di compierli dovrà fare i conti con conseguenze nefaste e mortali.