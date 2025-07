L’universo visivo di Jane Austen

BATH (Inghilterra) Un viaggio affascinante nell’universo visivo di Jane Austen è al centro della mostra “Illustrating Austen”, in programma dall’11 settembre all’11 gennaio 2026 a The Holburne Museum di Bath, nell’Inghilterra del sud-ovest. Per la prima volta l’esposizione riunisce oltre 150 anni di illustrazioni dei romanzi della celebre autrice inglese, dai disegni ottocenteschi fino alle moderne edizioni illustrate da Coralie Bickford-Smith per la casa editrice britannica Penguin. La mostra è uno degli eventi del 2025 che celebrano il 250º anniversario della nascita dell’autrice di Orgoglio e pregiudizio (16 dicembre 1775).

Il museo, situato proprio di fronte alla casa dove Austen visse tra il 1801 e il 1804 (al numero 4 di Sydney Place), celebra così il profondo legame tra la scrittrice e la città di Bath, che ispirò passaggi memorabili di romanzi come Persuasione e L’abbazia di Northanger. La mostra include disegni originali, edizioni illustrate, taccuini, blocchi di stampa e intere opere, offrendo uno sguardo inedito sull’evoluzione iconografica dei personaggi di Austen.

Tra i pezzi più significativi della mostra figurano: un disegno del 1892 di William Cubitt Cooke raffigurante Marianne Dashwood in lacrime per la fine della relazione con John Willoughby (Ragione e sentimento); una xilografia del 1957 di Joan Hassell usata come frontespizio in Orgoglio e pregiudizio, con protagonisti Elizabeth e Darcy; disegni a penna e inchiostro di Henry Matthew Brock, Charles Edmund Brock e Hugh Thomson, illustranti scene da Mansfield Park e Persuasione.

La prima edizione illustrata completa di un’opera di Austen risale al 1894, con la celebre Peacock Edition di Pride and Prejudice, disegnata da Hugh Thomson, simbolo dell’estetica vittoriana applicata alla letteratura.