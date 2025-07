Tim Burton si sente Mercoledì: "Io, disadattato con poco talento"

GIFFONI VALLE PIANA (Salerno) "Mercoledì? È un’emarginata, proprio come me. E per questo la amo. C’è una parte di quella sedicenne disadattata in me: Mercoledì sono io". Tim Burton, genio spettinato, principe delle tenebre del cinema, regista della serie Netflix Mercoledì, della quale sta per uscire la seconda stagione – i primi quattro episodi saranno disponibili il 6 agosto, gli altri quattro dal 3 settembre – si racconta con una semplicità e un’umiltà che sembrano sincere ai settecento ragazzi che compongono la giuria del Giffoni film festival. Sono ragazzi che arrivano da mezzo mondo: Brasile, Bielorussia, Macedonia, Grecia, India. Tutti con una domanda per lui. Quasi tutti se la sono scritta nel telefonino, per non sbagliare, nel momento in cui ti può vincere l’emozione.

Con la stampa, Tim Burton non parla, così i giornalisti sperano che, nell’incontro con i ragazzi, venga fuori qualche domanda tagliente, qualche risposta inattesa. E in certa misura, questo avviene. "Johnny Depp? L’ho scelto perché mi sembrava un attore del cinema muto: era un idolo delle ragazzine, ma mi sembrava celare una malinconia tutta sua", dice dell’attore con cui ha girato Edward mani di forbice e altri sette film, da Ed Wood a Sweeney Todd. E sul proprio stile, sulle atmosfere dark che predilige, Tim Burton dice: "Ma io non mi sento dark! È che la vita è luce e buio insieme, è un misto di cose allegre e cose tristi. E i miei film sono così come io vedo la vita".

Tim Burton sale sul palco della sala Truffaut di Giffoni, e sembra sinceramente colpito dalle scene di entusiasmo collettivo, mentre tutti i ragazzi gridano e indossano una maschera di Mercoledì. Per sdrammatizzare, si concede una battuta un bel po’ dark: "Sembra il mio funerale!" Le domande si succedono fitte, e in alcuni casi Burton sorprende. Come quando dice: "Non lo se ho un gran talento, credo di no: forse so fare soltanto poche cose. Non pensavo neanche che sarei diventato un regista di film. A me piaceva disegnare. Disegnavo in un modo tutto mio, che non piaceva. Mi consigliarono di cambiare stile. Avevo iniziato a farlo. Poi mi sono detto: al diavolo, io continuo a disegnare a modo mio! E quella è stata la mia fortuna. Non ho mai pensato ‘farò il regista’. È stato un viaggio strano. Ma a chi mi chiede un consiglio, dico: segui la tua passione".

Parla di Mercoledì e del personaggio omonimo, interpretato da Jenna Ortega. "Tutto quello che fa Mercoledì mi piace: è un personaggio fortissimo e bellissimo. È un’emarginata, una esclusa. Che finisce emarginata anche nella scuola Nevermore, che è già una scuola per esclusi. Io mi sono sentito spesso come lei: per questo ho amato questo personaggio". Gli chiedono quale film, tra i suoi, ami di più. E sorprendendo tutti, risponde: "Il mio primo cortometraggio, Vincent, che realizzai nel 1982. Perché riuscii a coinvolgere, come voce narrante, Vincent Price, uno dei miei miti, il protagonista del cinema horror degli anni ’50. Da quel momento la mia vita è cambiata" – Vincent Price partecipò anche, alcuni anni dopo, al film Edward mani di forbice. "Ma in generale – confessa – io non rivedo i miei film. Farli mi piace, rivederli no. Io sono un uomo che ama fare: non sono bravo a parlare, non sono bravo a comunicare in altro modo".

Si mostra disarmato rispetto alla contemporaneità così “social“: "Sono felice di essere cresciuto prima dell’irruzione dei social media. Se fossi cresciuto in un’epoca come quella di oggi, dominata dai social, non sarei sopravvissuto. Quando leggo certi commenti che fanno su di me, mi vorrei uccidere! La gente può essere molto cattiva. Ragazzi, non leggete quello che scrivono di voi sui social media. Seguite la vostra strada, coltivate il vostro sogno, la vostra creatività". Nella seconda stagione di Mercoledì sarà coinvolta Lady Gaga. Tim Burton conferma le anticipazioni e dice: "È un’artista vera, un’artista grandissima. E per me è bello lavorare con un’artista che rispetto e che ammiro".

Una ragazza indiana gli chiede quale sia il personaggio in cui si riconosce di più: "Edward mani di forbice. Perché è esattamente come ero io da ragazzo". Un ragazzo dell’Azerbaijan gli chiede quali senta come i momenti più memorabili della sua carriera: "Ogni momento è stato strano e bello. Ma mi viene in mente il momento in cui ho incontrato Christopher Lee. Siamo stati due ore insieme. E così, posso dire di aver passato due ore con Dracula!". Christopher Lee ha interpretato il conte della Transilvania per dodici volte in un film.

Infine gli chiedono come protegga la sua voce creativa. "È una bella domanda. Forse non ho un grande talento, forse posso fare solo certe cose. E ho fatto sempre quelle, rimanendo fedele al mio cuore".