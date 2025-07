Il nato più prematuro della storia compie un anno ed entra nel Guinness dei Primati

Compleanno da record per Nash Keen, nato ad Iowa City il 5 luglio 2024. Sì, perché il piccolo è il nato prematuro più precoce della storia e al raggiungimento del suo primo anno d’età è stato immediatamente inserito nel Guinness dei Primati.

Primatista per un solo giorno in meno

Figlio di Mollie e Randall Keen, Nash è nato dopo sole 21 settimane di concepimento, per la precisione 133 nel pancione della mamma prima di vedere la luce. Data l’eccezionalità assoluta di questa nascita precoce il bebè, che pesava appena 283 grammi, è stato tenuto i primi sei mesi della sua vita nel reparto di terapia intensiva neonatale nell’Health Care Stead Family Children's Hospital dell'University of Iowa.

Tornato a casa nel gennaio di quest’anno, ha subito dimostrato di avere la tempra giusta. "Nash ha una personalità incredibile. È un bambino felice", ha dichiarato Mollie Keen in occasione del compleanno del figlioletto. "È un bambino molto determinato e curioso ed è sempre tutto sorrisi".

Curiosamente, l’inserimento nel famoso libro dei record è però avvenuto per un solo giorno di anticipo rispetto al precedente primatista, un altro bimbo americano nato in Alabama nel 2020 dopo 134 giorni di gestazione.

La mamma in travaglio già nella 20esima settimana

Già provati in precedenza dalla perdita di un figlio per un aborto spontaneo, Mollie e Randall Keen si sono ritrovati in una brutta situazione quando un controllo prenatale ha rilevato una dilatazione di 2 cm dopo appena 20 settimane di gravidanza.

Dopo essere venuta a sapere che allo Stead Family Children's Hospital dell’University of Iowa aveva messo a punto un protocollo salvavita per i bimbi nati prima delle 21 settimane, Mollie è però riuscita a mettersi in contatto con l’équipe di specialisti giusto in tempo per assicurare il lieto fine alla sua gravidanza. Entrata in travaglio già nella 20esima settimana, con l’aiuto dei medici è infatti riuscita a posticipare il parto dei giorni necessari per consentire a Nash di avere una concreta speranza di sopravvivere.

Un successo della medicina materno-fetale

Il primo mese di vita del piccolo non è stato facile, con una serie di problemi di salute che hanno però sempre trovato la giusta risposta da parte dei medici dell’University of Iowa. "Erano sempre molto calmi", ha ricordato Mollie. "E se medici e infermieri non si agitavano, non c'era motivo per cui lo facessimo anche noi”.

Il record di Nash può essere a ragione considerato una nuova frontiera della medicina materno-fetale. E malgrado il piccolo sia andato incontro ad alcune complicazioni e a ritardi dello sviluppo assai comuni nei nati prematuri, secondo gli specialisti che ancora oggi lo seguono “i suoi progressi sono stati i migliori che la scienza medica potesse sperare”. E non preoccupa nemmeno la presenza di un piccolo difetto cardiaco, destinato secondo i dottori a risolversi con la crescita.

Superato l’anno d’età, Nash ha però ancora bisogno di ricevere l’ossigeno per respirare e viene nutrito tramite un sondino, anche se il programma prevede di fargli presto provare i cibi frullati. Restrizioni che comunque non gli impediscono di mostrare la sua vivacità rotolandosi, in attesa di iniziare a gattonare. "Ha un sacco di forza in quelle gambe", assicurano orgogliosi mamma e papà.