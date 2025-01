Chi è Serena Rossi, l'attrice di "Mina Settembre" che potrebbe affiancare Carlo Conti a Sanremo 2025

Nell’autunno del 2024 Serena Rossi è apparsa nel nuovo film di Cristina Comencini, “Il treno dei bambini”, mentre a inizio anno è tornata a vestire i panni dell’amata protagonista di “Mina Settembre”. Ma chi è davvero l’attrice che ha emozionato il pubblico italiano con le sue interpretazioni?

Chi è Serena Rossi

Nata il 31 agosto 1985 a Napoli e cresciuta nel quartiere di Miano, l’attrice è profondamente legata alla sua città. Inizia a lavorare giovanissima, a sedici anni, una scelta che, come ha condiviso in sede di intervista, ha comportato l’avere meno tempo libero e spensieratezza ma anche poter esprimere “il fuoco dentro” che sentiva di avere. A Napoli è nato l’amore per lo spettacolo e il suo esordio sulle scene, nel musical “C'era una volta… Scugnizzi” nel 2002.

Il grande debutto è stato nel 2003 con “Un posto al sole”. Proprio sul set della celebre soap opera italiana l’attrice, che all’epoca interpretava il personaggio di Carmen Catalano, ha conosciuto il grande amore, Davide Devenuto. Insieme dal 2008, sono diventati genitori di Diego nel 2016 e nel 2023, con grande discrezione, si sono sposati a Roma in una celebrazione molto intima.

Da “Song’e Napule”, film del 2013 dei Manetti Bros. fino a serie TV quali “Che Dio ci aiuti” e “R.I.S. Roma - Delitti imperfetti”, Serena Rossi ha riscosso un grande successo di pubblico. Nel 2024 l’abbiamo vista nel film di Cristina Comencini “Il treno dei bambini”, una storia drammatica ambientata a Napoli nel 1946.

Doppiatrice e cantante

Oltre al talento come attrice e nella conduzione televisiva (la prima grande prova è “Detto fatto” su Rai 2 nel 2017), Serena è stata la voce di Anna, nel celebre film d'animazione Disney “Frozen - Il regno di ghiaccio”. Doppiaggio dei dialoghi e non solo: Serena, infatti, ha cantato le canzoni del personaggio, dimostrando la sua abilità canora.

Nel 2019 Serena Rossi ha conquistato il cuore di tanti italiani con l’interpretazione di Mia Martini nel film biografico diretto da Riccardo Donna “Io sono Mia”: nello stesso anno l’omaggio alla grande artista scomparsa con "Minuetto" e "Almeno tu nell'universo", cantate per il pubblico di Domenica In. L’esibizione ha contribuito a creare un forte legame con il pubblico, che l’anno precedente l’aveva già ammirata al Festival di Sanremo in un emozionante duetto con Renzo Rubino sulle note del brano “Custodire”.

Un legame forte quello di Serena Rossi con la musica, tanto che, stando alle ultime indiscrezioni, potremmo vederla affiancare Carlo Conti come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025. Lei in occasione della conferenza stampa per la terza stagione di “Mina Settembre” ha giurato di non saperne nulla e, al tempo stesso, non ha esitato ad ammettere che nel caso dovesse essere la co-conduttrice di Sanremo, sarebbe “la donna, la fan e l'artista più felice del mondo”.

Serena Rossi è Mina Settembre

Abbiamo visto Serena Rossi in prima serata nella terza stagione di “Mina Settembre”, fortunata serie tv diretta da Tiziana Aristarco. Basata sulle storie di Maurizio De Giovanni, va in onda su Rai 1 ogni domenica per sei nuove, appassionanti, puntate.

Nella serie l’attrice napoletana interpreta la protagonista, Mina, assistente sociale con un lavoro nel centro di Napoli all’interno di un consultorio. A distanza di un anno dalle ultime, nelle nuove puntate Mina si troverà ad affrontare la morte della madre Olga e il vuoto che la donna ha lasciato, oltre alle responsabilità per l’affido di Viola.