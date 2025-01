Chi è Nelly Furtado, dai successi musicali al post sull'autoaccettazione

Nelly Furtado è una cantautrice canadese, nata il 2 dicembre 1978, che ha venduto oltre 45 milioni di dischi in tutto il mondo, soprattutto agli inizi della sua carriera, con una passione per la sperimentazione musicale, sia nel sound che nei generi.

Il disco che ha consacrato la sua carriera è sicuramente “Whoa, Nelly!”, uscito nel 2000, un successo di critica e pubblico che le ha assicurato due brani nella top 10 della Billboard Hot 100, "I'm Like a Bird" e "Turn Off the Light". A settembre 2024 ha pubblicato “7”, il suo album di inediti uscito a distanza di sette anni dal precedente progetto, “The ride”.

Ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera. Tra questi ricordiamo un Grammy Award su sette nomination, un Latin Grammy Award, dieci Juno Awards, un BRIT Award, un Billboard Music Award, un MTV Europe Music Award, un World Music Award e tre Much Music Video Awards.

E in queste ultime settimane, è stata al centro dell’attenzione anche grazie ad un post pubblicato sui social che è stato apprezzato per il messaggio, un invito di accettazione e amore per se stessi.

Nelly Furtado e l’invito ad esprimersi e celebrare la propria individualità

Nei primi giorni del 2025, la cantante ha condiviso una serie di scatti in costume per mostrarsi fisicamente al pubblico e invitare i fan a smettere di cercare la perfezione, iniziando a volersi più bene. In un mondo patinato e dominato dai filtri sui social, Nelly Furtado ha scelto di mostrarsi nella sua vera essenza. Ecco le sue parole: “Quest'anno ho preso coscienza della pressione estetica del mio lavoro in un modo completamente nuovo, mentre allo stesso tempo ho sperimentato nuovi livelli di amor proprio e genuina sicurezza interiore. Ho dovuto intraprendere un'azione legale contro alcuni ciarlatani che vendevano servizi online basati sulla vendita di miti sulla salute e la bellezza su di me”. Ha poi specificato non aver mai fatto interventi chirurgici o aumenti al viso o al corpo “a parte le faccette sulla fila superiore dei miei denti, abbastanza di recente. Finora non ho fatto iniezioni o filler di alcun tipo al viso o alle labbra, ma ho un'adorabile estetista della vecchia scuola da cui acquisto sieri e creme e ho iniziato quando avevo 20 anni. Il giorno prima dei servizi fotografici e dei red carpet, bevo molta acqua e dormo sulla schiena”. A dispetto di quanto non viene rivelato per una forma di glamour posticcio, la Furtado – invece – rivela: “A volte sul red carpet o durante i servizi fotografici la mia truccatrice usa del nastro adesivo per il viso per dare più volume ai miei occhi, alla mia pelle e al mio trucco. A volte il mio stilista usa del nastro adesivo per il corpo per dare un certo aspetto a diverse silhouette. A volte il trucco per il corpo può anche essere modellato per ottenere un certo aspetto. Il trucco può fare cose magiche!” E ha sottolineato alcune caratteristiche del suo corpo, al naturale: “In queste foto non ho trucco e non ci sono modifiche o filtri su queste foto, ma ho un'abbronzatura spray! Ho le vene varicose e mi ricordano mia madre, le mie zie e la vita, quindi penso che sia per questo che non mi sono ancora separata da loro”. Infine, l’invito: “Il mio messaggio di Capodanno per il 2025 è di esprimersi liberamente, celebrare la propria individualità e sapere che va benissimo stare bene con ciò che vedi allo specchio, e va bene anche volere qualcosa di diverso. Siamo tutti piccoli esseri umani carini che saltellano sulla terra in cerca di abbracci”.