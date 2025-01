Mina Settembre 3 torna in tv dal 12 gennaio, cosa succede nella prima puntata

Mina Settembre, l’assistente sociale più amata dai telespettatori italiani, torna in prima serata su Rai1 a partire da domenica 12 gennaio. La terza stagione della serie diretta da Tiziana Aristarco e liberamente ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni che vede Serena Rossi nel ruolo principale, riparte nel 2025 a quasi tre anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio. L’attesa, per questo, è tanta e non mancheranno le novità: grandi assenti del cast storico, importanti scelte di vita, colpi di scena e casi sempre molto complessi a cui la protagonista dovrà dedicarsi. Sullo sfondo della storia, ancora una volta, ci sarà Napoli con le sue bellezze e contraddizioni.

Mina Settembre 2: dove eravamo rimasti

La seconda stagione dello show si era chiusa nel 2022 con la scoperta della malattia della madre di Mina, Olga De Conciliis alla vigilia del matrimonio di Titti, grande amica della protagonista, e Giordano, il barman che nella seconda stagione ha iniziato a lavorare proprio nel bar della donna. La vita di Mina è ulteriormente scossa: Claudio, il suo ex marito, torna a Napoli proprio quando lei ha deciso di concedere una seconda possibilità a Domenico, il ginecologo conosciuto sul posto di lavoro con cui vive una tormentata storia d’amore che è riuscita a superare anche le distanze. Un’altra presenza fondamentale nella vita di Mina è Viola, la ragazzina dal passato turbolento a cui la donna si è particolarmente legata, tanto che – nel corso della seconda stagione – è stata sospesa dal servizio. La giovanissima sente che l’assistente sociale è l’unica persona a volerle davvero bene e, per questo, le chiede di adottarla e diventare ufficialmente sua madre.

Le anticipazioni della prima puntata della terza stagione

La terza stagione si apre in un mix di gioie e dolori. Mina ha perso sua madre a causa della malattia che l’aveva colpita e affronta la sofferenza che ne consegue grazie all’aiuto della zia Rosa. Allo stesso tempo, però, l’assistente sociale ha deciso di sposare Domenico, per suggellare il loro amore e anche perché dopo il matrimonio potrà adottare finalmente Viola che, per il momento, le è solo stata affidata.

Nel corso della prima puntata Mina Settembre dovrà anche risolvere il caso di Kevin, un giovanissimo ragazzo che affronta diverse problematiche e che è anche una sua vecchia conoscenza (lo aveva supportato nella prima stagione). Per affrontare il caso di Kevin, la donna sarà affiancata da Fiore, una giovane assistente sociale piena di entusiasmo.

Quante sono le puntate di Mina Settembre 3?

La terza stagione di Mina Settembre sarà composta, come per le due precedenti, da 12 episodi. Ogni domenica, a partire dal 12 gennaio, saranno trasmessi due episodi per un totale di 6 domeniche consecutive.

Il cast cambia: addii, conferme e nuovi arrivi

Come è facile intuire ci saranno alcuni importanti cambiamenti nel cast. La madre di Mina, interpretata da Marina Confalone, non apparirà più ma, secondo le anticipazioni, prenderà sempre più piede il personaggio di zia Rosa (Marisa Laurito), ormai fondamentale per la protagonista. Anche Giorgio Pasotti, che presta il volto a Claudio, non comparirà in questa stagione in quanto il rapporto tra i due ex coniugi è ormai arrivato definitivamente al capolinea. Nella terza stagione vedremo ancora Domenico (Giuseppe Zeno) e Viola (Ludovica Nasti) ovviamente, ma anche Irene (Christiane Filangieri), Titti (Valentina D'Agostino), Giordano (Michele Rosiello), Rudi (Nando Paone), Rosaria (Rosalia Porcaro), Luigi (Yari Gugliucci) e tanti altri. Tra le new entry sul set ci sono invece Chiara Russo nei panni di Fiore, l’assistente sociale a cui Mina farà da mentore; Lorenzo Lancellotti che sarà Andrea, ex fidanzato di Fiore ed Erasmo Genzini nel ruolo di Jonathan che potrebbe mettere in crisi il cuore della protagonista. Anche Luca Ward farà parte del cast con un ruolo non ancora specificato.