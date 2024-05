Morto Ian Gelder, attore di Game of Thrones. Il marito: “Ho il cuore spezzato”

Londra, 8 maggio 2024 – L’attore di ‘Game of Thrones’, Ian Gelder, è morto all’età di 74 anni lo scorso lunedì a causa di complicazioni dovute a un cancro al dotto biliare. A darne l’annuncio è stato il marito, l’attore britannico Ben Daniels, con un post su Instagram.

"È con enorme tristezza e con il cuore spezzato in milioni di pezzi che scrivo questo post per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian Gelder", si legge sul suo profilo social. Ben Daniels, che era sposato con Gelder dal 1993, ha precisato che all'attore era stato diagnosticato il tumore nel dicembre scorso. "Da allora ho interrotto il lavoro per occuparmi di lui, ma nessuno di noi due aveva idea che sarebbe successo tutto così in fretta", ha aggiunto Daniels.

Ian Gelder ha interpretato in ‘Game of Thrones’ il ruolo del fratello minore di Lord Tywin Lannister, Kevan Lannister, in 12 episodi dal 2011 al 2016. L’attore inglese ha debuttato nel 1972 nella serie ‘New Scotland Yard’. Ha intrapreso anche la carriera teatrale e sul piccolo schermo ha recitato in ‘Robin Hood’ e ‘His Dark Materials – Queste oscure materie’.

"Ian era un attore meraviglioso: tutti coloro che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce. Onestamente non so cosa farò senza di lui al mio fianco – ha aggiunto il marito nel post -. Ha affrontato la sua terribile malattia con coraggio, senza autocommiserazione. Mai. Era straordinario e ci mancherà tantissimo".

La foto condivisa da Daniels su Instagram è stata scattata durante le feste di Natale, quando Ian Gelder uscì dall'ospedale. Nonostante le tre settimane trascorse ricoverato, definite da Daniels "le peggiori della sua vita", "negli occhi di Gelder risplendono l'amore e la gioia". Ed è così, che il suo compagno ha voluto ricordarlo.