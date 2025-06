Trump invia i Marines a Los Angeles. Tensione altissima. Il governatore della California gli fa causa

Roma, 10 giugno 20205 – Non si attenua lo scontro, sia nelle strade sia a livello politico, per quanto sta succedendo a Los Angeles. Il presidente Usa, Donald Trump dopo l’intervento della guardia nazionale ha deciso di inviare i Marines (ne sono arrivati in città 700) per porre fine alle proteste che da giorni sono in atto per protestare contro il fermo di centinaia di immigrati clandestini effettuato dalle autorità per dar seguito alle direttive della Casa Bianca (uno dei punti forti della campagna elettorale di Trump) contro l’immigrazione clandestina.

Trump che non arretra “se ci saranno rivolte in altre città useremo una forza uguale o maggiore” e che rilancia la sua politica anti immigrazione. Intanto continua lo scontro tra la Casa Bianca e il governatore della California Gavin Newsom. Quest'ultimo, ha annunciato infatti l'intenzione di presentare una seconda causa contro la decisione di Trump di inviare a Los Angeles 2000 uomini della Guardia nazionale e 700 marines. Lo riporta il Washington Post. Si tratterebbe della seconda causa presentata da Newsom contro l'amministrazione Trump, dopo quella annunciata ieri dallo stesso governatore democratico.

Donald Trump ha annunciato che ricorrerà all'Insurrection Act in caso di rivolta nel Paese. L'Insurrection Act è stato adottato nel 1807 (utilizzato l’ultima volta da George Bush nel 1992). Conferisce al presidente degli Stati Uniti il diritto di schierare unità militari attive e la Guardia Nazionale di specifici Stati per reprimere disordini civili, insurrezioni e rivolte armate. Trump ha ripetutamente definito i manifestanti "insurrezionalisti". "Se ci fosse un'insurrezione, la invocherei sicuramente. Vedremo", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale quando gli è stato chiesto se intendesse invocare la legge.

Alla vigilia di una mega parata che celebrerà a Washington i 250 anni dell'esercito americano e il giorno del suo 79esimo compleanno, Donald Trump ha raddoppiato la presenza di soldati a Los Angeles per tenere sotto controllo le manifestazioni e annunciato l'invio di 9.000 migranti nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo. Mentre nelle strade della città della California al quinto giorno di proteste la situazione sembra essere più tranquilla.

La sindaca dem di Los Angeles Karen Bass cerca di isolare le frange violente della protesta anti deportazioni che da venerdì ha occupato le strade del centro città. "Voglio essere chiara. Chiunque abbia vandalizzato Down town o saccheggiato dei negozi non ha a cuore la nostra comunità di immigrati. Vi metteremo davanti alle vostre responsabilità”, ha scritto su Twitter. La sindaca sta valutando anche se introdurre il coprifuoco.