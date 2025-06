Ucraina, pesanti raid su Kharkiv: morti e decine di feriti, anche bambini

Kiev, 11 giugno 2025 – Non si fermano le bombe russe sull’Ucraina dopo i massicci attacchi degli ultimi giorni, tra i peggiori dall’inizio della guerra, mentre continua lo stallo su possibili negoziati di pace. E’ stata l’ennesima notte di raid, che sono tornati a colpire Kharkiv con almeno tre morti e oltre 50 feriti, tra cui minori. Sotto attacco anche la regione di Odessa, già presa di mira pesantemente nella notte tra lunedì e martedì da droni che hanno raggiunto anche un reparto maternità, palazzine e un pronto soccorso. Oggi si segnalano incendi e danni me nessuna vittima. In Russia droni ucraini sulla città di Kotovsk, nella regione di Tambov, dove le forze armate di Kiev avrebbero messo nel mirino una fabbrica di polvere da sparo.

Pronte nuove sanzioni Ue contro Mosca e Bruxelles vuole un price cap sul petrolio russo a 45 dollari al barile.

L'angoscia dei residenti di fronte ai raid russi che hanno colpito le palazzine di Kharkiv (Afp via Ansa)

Notizie in diretta