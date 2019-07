Roma, 29 luglio 2019 - È morto ieri sera in una clinica romana George Hilton, uno dei volti dello 'spaghetti western'. Aveva 85 anni

L'attore, all'anagrafe Jorge Hill Acosta y Lara, era nato a Montevideo, in Uruguay, il 16 luglio 1934. A dare l'annuncio della morte, con un lungo post su Facebook, è la compagna Gabriella: "Ha fatto del suo meglio per riprendersi (...) Sfortunatamente, tutti i suoi sforzi non sono stati sufficenti. Vola forte e in alto come hai sempre fatto! - conclude - Riposa in pace, amore mio, te lo meriti! Ti amo". I funerali si terranno domani alle 16.30 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.

Hilton cominciò a lavorare in radio e poi, trasferitosi in Argentina a 21 anni, iniziò ad apparire in fotoromanzi e produzioni cinematografiche. In Italia arrivò nel 1963, attirato dalla fiorente industria cinematografica romana che aveva conferito a Cinecittà il lusinghiero appellativo di Hollywood sul Tevere.

I FILM PIU' FAMOSI - Debuttò nel ruolo di protagonista in 'Il corsaro nero nell'isola del tesoro' (1965) e poco dopo vestì i panni di una sorta di 007 nel film comico 'Due mafiosi contro Goldginger' di Giorgio Simonelli. Fu il regista Lucio Fulci a introdurlo al genere western ingaggiandolo per il film 'Le colt cantarono la morte e fu... tempo di massacro' (1966), al fianco di Franco Nero. Nel 1967, George Hilton prese parte a sette film del genere (Il tempo degli avvoltoi, A Ghentar si muore facile, Un poker di pistole, Vado... l'ammazzo e torno, La piu' grande rapina del West, Professionisti per un massacro e Ognuno per se'), imponendosi come icona degli Spaghetti Western.

Il suo successo crebbe velocemente a livello internazionale, soprattutto in Spagna, e divenne una delle maggiori star del cinema italiano assieme a Terence Hill, Franco Nero e Giuliano Gemma.

Il personaggio più iconico interpretato dall'attore fu il pistolero Alleluja, protagonista di diversi film di Giuliano Carnimeo. Accanto al western, George Hilton cominciò a cimentarsi anche nei gialli, a partire dalla pellicola di Romolo Guerrieri 'Il dolce corpo di Deborah' (1968). 'Lo strano vizio della signora Wardh' (1970), 'La coda dello scorpione' (1971), 'Tutti i colori del buio' (1972), e 'Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer?' (1972) furono solo alcuni dei film gialli a cui prese parte. Ha recitato anche in drammi, film di guerra, polizieschi, commedie e pellicole di fanta-avventura.

Durante gli anni Ottanta, ottenne sempre meno ingaggi e passò alla TV, dove recito' in alcuni telefilm come 'College' e 'Tre adii'. Negli anni Duemila, Hilton prese parte a tre film, ovvero 'Natale in crociera' (2007), 'Un coccodrillo per amico' (2009) e 'La promessa del sicario' (2015).

