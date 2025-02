Addio all’attore Brian Murphy, irrestibile nella sitcom “George e Mildred”

Roma, 4 febbraio 2025 - Negli anni '70 e '80 la sitcom "George e Mildred" spopolava, in Inghilterra e anche in Italia, e finì per la scomparsa di Mildred, l'attrice Yootha Joyce (1927-1980). Il 2 febbraio George, l'attore Brian Murphy, l'ha raggiunta in cielo ricomponendo la coppia più divertente della storia della tv. Murphy è morto all'età di 92 anni nella sua casa nel Kent, a sud-est di Londra. La notizia della scomparsa è stata data dalla Bbc.

Thomas Bowington, suo amico e agente ha reso omaggio al suo "talento e alla sua umanità", un "uomo gioioso e profondamente di buon cuore". La moglie Linda Regan, postando una foto di un loro bacio appassionato, ha scritto: "Il mio amore per te non morirà mai. Rip tesoro".

Brian Murphy aveva recitato al cinema e in teatro, il suo valore era indiscutibile, ma il successo arrivò solo negli anni Settanta grazie a due sitcom britanniche: "Un uomo in casa", trasmessa dal 1973 al 1976, e poi soprattutto il suo spin-off "George e Mildred", in onda dal 1976 al 1979.

Da allora divenne George Roper, marito nullafacente di Mildred, interpretato alla perfezione e con la classica e irresistibile comicità britannica che solo un attore brillante poteva regalare. George e Mildred, due coniugi inglesi sulla cinquantina, litigano per le trovate di George, che finiscono sempre in un pasticcio a cui Mildred cerca di porre riparo. Altro spunto comico erano le sue battute pungenti sulla bellezza un po' sfiorita della mogli e, che al contrario avrebbe desiderato ben altre attenzioni.

Brian Murphy è nato a Ventnor, sull'isola di Wight, il 25 settembre 1932. Alla fine degli anni Cinquanta entrò nella compagnia teatrale di Joan Maud Littlewood. Dal 1961 passa alla tv, con apparizioni in episodi di telefilm noti come "Agente speciale", "Z cars", "Six", "Love Story" e "Callan". Al cinema, dopo piccole parti, ha un ruolo di primo piano nel film "I diavoli" (1971) di Ken Russell, con Vanessa Redgrave e Oliver Reed.

Poi arrivò come un fulmine a ciel sereno la sitcom "George e Mildred", divenuto in breve un successo mondiale e durato però solo 5 stagioni per la scomparsa di Yootha Joyce, nel 1980. La perdita di Mildred distrusse Murphy, che abbandonò le scene. Nel 1995 sposò l'attrice Linda Regan e lentamente tornò a recitare piccoli ruoli al cinema e in tv. Ritrovò il successo con un ruolo da coprotagonista nella serie "Last of the Summer Wine" (2003-2010).