Giffoni Film Festival e il ‘Fanta Doppiaggio’ di Radioimmaginaria

L’intelligenza artificiale potrebbe già essere in grado di sostituire i doppiatori, eppure c’è ancora qualcosa nel loro lavoro che continua insospettabilmente ad affascinare gli adolescenti. Il doppiaggio è passato da essere un lavoro dietro le quinte a una professione sempre più popolare e riconosciuta, soprattutto tra i ragazzi. Nel cinema il doppiatore presta la sua voce a un attore per riuscire a restituire in un’altra lingua le emozioni che solo la versione originale di un film riuscirebbe a trasmettere, e in un certo senso anche lo speaker radiofonico cerca di emozionare attraverso la voce.

Per questo gli speaker di Radioimmaginaria, in occasione del Giffoni Film Festival - il festival del cinema per ragazzi numero uno al mondo, hanno deciso di allestire al centro della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana una cabina di doppiaggio, all’interno della quale decine di adolescenti hanno provato ogni pomeriggio un’esperienza di ‘Fanta Doppiaggio’, pensata per trasformare il doppiaggio in un gioco e per fare vivere l’esperienza del doppiaggio a tutti i giurati del Giffoni Film Festival.

Ogni adolescente ha a disposizione 10 minuti per provare a ridoppiare insieme ad un doppiatore professionista una scena di un film o di un cartone animato estratta a sorte.

I ragazzi, dopo essere entrati nella cabina di doppiaggio, provano a prestare la propria voce ad un personaggio, con l’obiettivo di riuscire a rispettare il sincronismo labiale della scena, mettendo in pratica i consigli di recitazione suggeriti dal doppiatore presente in cabina.

Tra i doppiatori e gli attori che hanno partecipato al ‘Fanta Doppiaggio’: Luca Biagini, voce di Colin Firth, Michael Keeton, Bruce Willis, Denzel Washington, Hugh Laurie, Tigro; Greta Esposito, attrice in ‘Mare Fuori’, ‘Mixed By Erry’, ‘Il Gatyopardo’; Luigi D’Oriano, protagonista di ‘Mixed by Erry’ e Mario Giarola, ex speaker di Radioimmaginaria, che a 23 anni ha fondato a Verona Underground Studio, uno studio di doppiaggio all’interno del quale vengono realizzati anche corsi di formazione per tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo mondo.