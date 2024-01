Scopri il Metodo delle Priorità, per vivere il 2024 alla grande

Un tempo Lily Silverton era una giornalista affermata. Poi è diventata una mental coach di successo nota in particolare per aver messo a punto e sviluppato il cosiddetto Metodo delle Priorità. Si tratta di un approccio che serve a identificare le reali priorità personali all'inizio di un nuovo anno.

La tecnica

Il Metodo delle Priorità della Silverton si basa sull'idea che molte persone seguano un percorso esistenziale prestabilito senza chiedersi se sia ciò che veramente desiderano. La life coach, dunque, invita tutti a cercare una propria motivazione nella vita, una o più ragioni per cui, ai propri occhi, vale la pena di fare le cose, impegnarsi, fare eventuali sacrifici e rinunce. Allo stesso tempo, sarebbe opportuno riflettere bene su ciò a cui si è data priorità nel passato e si continua a darla nel presente. Merita più di una riflessione, ovviamente, anche il futuro, chiedendosi quali sono gli obiettivi da raggiungere che più stanno a cuore. Silverton ha creato anche un vero e proprio diario, ‘The Priorities Method’, per facilitare le persone in un piccolo compito, quello di annotare le loro priorità e i loro obiettivi sia a livello giornaliero, sia su scala settimanale, mettendo i vari punti nero su bianco, per maggiore chiarezza mentale. Il metodo dell’esperta enfatizza che il benessere personale deve derivare da ciò che rende felici individualmente, non da aspettative esterne. La coach lavora anche con aziende, manager e dirigenti per portare il suo metodo nei luoghi di lavoro, contribuendo a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita e ad allineare le attività quotidiane con le priorità personali.

I pilastri

Lily Silverton, nel suo Metodo delle Priorità, parte dall’importanza del rispetto, invitando a trattare noi stessi, le persone che ci circondano e i nostri dipendenti e collaboratori con dignità e inclusione, valorizzando le differenze, da considerare come risorse. Un altro punto importante su cui la coach pone l’accento è il valore dell’imperfezione: a tutti capita di sbagliare, spiega Silverton, e ciascuno merita una seconda possibilità. Di fronte agli ostacoli e alle sfide conviene rimanere aperti e flessibili. Chi non vorrebbe provare spesso gioia? Ebbene, sottolinea ancora la professionista, questa emozione non dovrebbe essere considerata tanto un traguardo da raggiungere, quanto un modo di stare al mondo. Anche quando si è tristi, si soffre o ci si sente impotenti di fronte a qualche situazione, non bisognerebbe mai perdere la speranza e la fiducia di poter cambiare quello su cui si può intervenire e che può essere migliorato. Ai giorni nostri, infine, tra le priorità individuali e collettive c’è l’ambiente. L’azienda britannica che Silverton ha fondato attorno al suo metodo, come viene spiegato nel sito di presentazione, è impegnata in un futuro sostenibile. Per esempio il giornale che l’impresa pubblica, sempre legato all’approccio e alla visione della Silverton, è caratterizzato da una copertina realizzata con un materiale innovativo, ottenuto completamente da rifiuti di plastica riciclati.