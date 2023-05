Festa della mamma, Meloni: “Grazie per aver creduto in me”

Roma, 14 maggio 2023 – Giorgia Meloni festeggia la mamma Anna Paratore. “Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c’è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo”.

Così scrive sui social la presidente del Consiglio, nel giorno della festa della mamma.

Il post di Giorgia Meloni

Chi è Anna Paratore, mamma di Giorgia Meloni

“Come tutte le mamme: sono felice per il successo di mia figlia ma cerco di non intralciarla troppo, di stare in un angolino tranquilla". Così Anna Paratore aveva dichiarato a ottobre, nel giorno dell’insediamento del governo Meloni.

Il rapporto tra Giorgia Meloni e la madre

Nella sua autobiografia la presidente del Consiglio racconta le difficoltà affrontate dalla mamma, sola a crescere due figlie. Per mantenere la famiglia si era messa anche a scrivere romanzi rosa con lo pseudonimo di Josie Bell.